La autocrítica más dura de Bellingham: «Esto nos ha pasado toda la temporada»

Jude Bellingham apareció completamente abatido después de la derrota 3-0 del Real Madrid ante el Arsenal. El mediocampista inglés no dio crédito a lo ocurrido en el Emirates Stadium, aunque todavía cree en que se puede remontar. No obstante, el nativo de Birmingham hace autocrítica: «No hay excusa, esto nos ha estado pasando toda la temporada». El próximo 16 de avril, los blancos deberán remontar la eliminatoria delante de su gente, en el Santiago Bernabéu.

La autocrítica de Jude Bellingham no se paró ahí. Es más, podrían haber caído unos cuantos: «Tuvimos suerte de haber encajado sólo tres goles». Después del encuentro, el británico agachó la cabeza y pidió ‘perdón’. «Tenemos que ser honestos, tenemos que ser humildes», afirmó el mediocampista. No obstante, las esperanzas de vivir una nueva mágica remontada en el Viejo Chamartín sigue viva. «Cualquier cosa puede pasa. Estamos muy decepcionados. No hay excusas, solo debemos fijarnos en nosotros mismos. Nos ha pasado lo mismo toda la temporada y hoy ha sido aún más grave. Necesitaremos algo especial en nuestra casa».

Bellingham, el mejor de los 4 fantásticos

Si bien no se está para dar elogios, Jude Bellingham ha sido, quizás, el mejor de los cuatro delanteros. El desempeño de Vinicius, Mbappé y Rodrygo en Londres requiere un análisis detallado. El más criticable de los tres, sin lugar a dudas, fue Vini. Se mostró impreciso, falto de agilidad, sin capacidad para desbordar y, lo más preocupante, incapaz de conectar pases efectivos con sus compañeros. La única ocasión clara que tuvo la desperdició por muy poco.

Por su parte, Mbappé llegó al Real Madrid con la etiqueta de ser uno de los mejores jugadores del mundo, con la expectativa de ser decisivo y no fallar en momentos clave. No obstante, desaprovechó una oportunidad crucial en la primera parte que pudo cambiarlo todo. Finalmente, Rodrygo. Aunque trabajó más en tareas defensivas que sus compañeros, se esperaba mucho más de él en ataque, donde tiene un enorme potencial. En este encuentro estuvo prácticamente ausente, y un rendimiento así no está a la altura de la grandeza del club blanco.

La remontada en el eje del halcón

A pesar del naufragio londinense, todos confían en una remontada. «Estoy totalmente convencido de que podemos darle la vuelta y lo vamos a hacer», afirmó Raúl Asencio. Lucas Vázquez también ve factible remontar la eliminatoria. «Si hay un equipo en el mundo que puede darle la vuelta, somos nosotros», explicó el segundo capitán merengue.

Thibaut Courtois también se muestra optimista: «No reaccionamos bien. El 3-0 es difícil, pero hay que creer en este equipo. Creo que es posible. Hay que corregir los fallos. Y a intentar ganar. Si metemos dos goles rápidos, el tercero viene solo». ¿Será el Real Madrid capaz de remontar la eliminatoria? Rendez-vous el miércoles 16 de abril a las 21:00 en el Santiago Bernabéu.