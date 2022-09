Atlético de Madrid - Real Madrid: hora y dónde ver el derbi madrileño online en vivo y por TV en directo.

El Real Madrid visita el Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid en el derbi madrileño correspondiente a la jornada 6 de la Liga Santander. El conjunto que dirige Carlo Ancelotti visita el siempre complicado estadio rojiblanco en un gran estado de forma, ya que todavía no han perdido ningún partido desde que empezó el curso el pasado mes de agosto.

Se viene partido de los grandes en la Liga Santander. Atlético y Real Madrid se ven las caras en el Metropolitano en un derbi apasionante que ya se ha venido calentando en los últimos días. Las ya habituales celebraciones de Vinicius con su particular baile han generado mucha polémica y el capitán colchonero, Koke, ha asegurado que si el brasileño festeja algún gol de esa manera seguramente habrá lío en el feudo rojiblanco.

Todo apunta a que Carlo Ancelotti no podrá finalmente contar con Karim Benzema, que se lesionó hace dos semanas frente al Celtic en la Champions League. Además, Didier Deschamps, el seleccionador de Francia, no le ha convocado para este parón internacional, por lo que se deduce que el galo finalmente no podrá llegar al derbi contra el Atlético de Madrid.

Los hombres del Cholo Simeone querrán resarcirse de la derrota que sufrieron hace unos días en Alemania contra el Bayer Leverkusen en la Champions League. El inicio del Atlético de Madrid esta temporada ha sido irregular, pero siempre es un equipo temido que quiere poner a prueba la fiabilidad y consistencia de un Real Madrid que la última vez que visitó el Metropolitano cayó derrotado por 1-0.

Dónde ver el Atlético – Real Madrid

El Atlético – Real Madrid se puede ver en televisión a través de Movistar LaLiga. Si quieres ver online en vivo el Atlético – Real Madrid, puedes hacerlo en streaming a través de la plataforma de Movistar+. Además, en DIARIO MADRIDISTA encontrarás la narración online en directo del partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Santander, con el minuto a minuto, resultado y goles del Atlético – Real Madrid desde una hora antes del arranque del mismo.

Horario del partido Atlético – Real Madrid

El Real Madrid se enfrenta al Atlético de Madrid en el partido correspondiente a la jornada 6 de la Liga Santander a partir de las 21:00 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde se juega el Atlético – Real Madrid

El Metropolitano acoge este domingo 18 de septiembre de 2022, a las 21:00 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 6 de la Liga Santander entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid.

El árbitro del Atlético – Real Madrid

El colegiado designado para el partido del Metropolitano de este domingo entre Atlético de Madrid y el Real Madrid es José Luis Munuera Montero. En el VAR estará Ignacio Iglesias Villanueva.