Así es El Montecillo, el estadio que espera al Real Madrid en Aranda de Duero

Este sábado 6 de enero, Día de Reyes, se enfrenta el Real Madrid a la Arandina, la que supondrá la primera visita de la historia blanca al modesto Estadio Municipal El Montecillo, donde harán su estreno en la Copa del Rey de cara a estos dieciseisavos de final. La Arandina compite en la cuarta división del país, en la actual Segunda Federación, y ha tenido que realizar importantes modificaciones e inversión para adaptar El Montecillo del Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero para la ocasión.

El Montecillo es el nombre del estadio de fútbol en el que disputa sus partidos la Arandina Club de Fútbol desde 1977, cuando fue construido para adaptarse a los estándares requeridos por la Federación Española de Fútbol para los equipos de competiciones nacionales. Actualmente El Montecillo tiene capacidad para unos 5.000 espectadores, cabe destacar que sí es de hierba natural a diferencia de otros estadios de la categoría y que sus dimensiones, pese a ser un campo pequeño, son de unos 105 x 68 metros.

El estadio forma parte del Complejo Deportivo Juan Carlos Higuero, que cuenta con otras instalaciones como tres campos de fútbol 11 y cuatro de fútbol 7, uno de hierba natural y el resto de hierba artificial, donde disputan las categorías inferiores de la Arandina sus partidos. El nombre del complejo hace honor al atleta arandino que fue campeón de Europa de 1.500 metros y llegó a participar en cuatro Juegos Olímpicos.

El Montecillo lleva varios días viendo como operarios lo transforman para la visita del Real Madrid. Y es que han colocado en los fondos de El Montecillo unas gradas portátiles que llegarán a duplicar la capacidad del estadio, pasando de los actuales 5.000 espectadores de techo que tiene el feudo de la Arandina, hasta los 10.000 que podrán ver en el Día de Reyes al conjunto blanco que entrena Carlo Ancelotti.

Cabe destacar también que en El Montecillo se ha habilitado iluminación portátil para así poder ajustarse a los criterios que fija y determina la Federación, así como unas escaleras de evacuación necesarias para la magnitud de este Arandina-Real Madrid y las también precisas cabinas de prensa para los medios de comunicación. El partido ha sido calificado también como de alto riesgo, por lo que las medidas de seguridad serán las máximas, con alrededor de 75 efectivos entre Policía Nacional y Local, Guardia Civil, Bomberos, ambulancias y autobuses.

🏟 The stadium where Real Madrid will play against Arandina on Saturday, Estadio El Montecillo. pic.twitter.com/K0bdiDR37e

— Madrid Xtra (@MadridXtra) January 4, 2024