Asensio apunta a salir pero todavía no ha decidido su futuro

Marco Asensio todavía no ha decidido su futuro. El balear apunta a no seguir en el Real Madrid tras rechazar las dos ofertas de renovación que el club le ofreció, pero la próxima semana habrá una reunión definitiva para conocer la decisión final. De terminar yéndose, como parece, el mallorquín pondrá punto final el próximo 30 de junio a siete años como jugador del club blanco tras no llegar a ningún acuerdo con la entidad madridista, con la que ha estado en conversaciones en los últimos meses.

Si finalmente no sigue, Asensio tiene varias opciones encima de la mesa que deberá valorar y, lo único que es seguro, es que jugará en el extranjero. Equipos de Inglaterra, Italia y el PSG le quieren. El Barcelona le ha tentado varias veces, pero siempre le ha dicho que «no».

Tras varios meses de conversaciones, Marco Asensio, que no viajará a Sevilla al sufrir una sobrecarga en el abductor de la pierna derecha, se sentará en una reunión definitiva la próxima semana, donde se conocerá su futuro. Esta es la idea que tiene el club con Nacho, Ceballos y el balear.

De irse, Asensio dejaría el Real Madrid tras siete temporadas en las que lo ha ganado todo vestido de blanco, destacando las tres Champions que ha levantado como madridista. También cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, tres Ligas, tres Supercopas de España y una Copa del Rey.

En el Real Madrid cuentan con Asensio y por eso le ofrecieron la renovación. Lo hacían en los despachos y lo hacía Carlo Ancelotti, que tras vencer al Chelsea por 2-0 con un gol suyo aseguró en rueda de prensa que «es determinante tenerlo en una plantilla porque en cualquier momento marca la diferencia». Aunque nadie esconde que no es un pilar fundamental, pero sí es un futbolista válido para el equipo, para el fondo de armario.