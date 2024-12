Trent Alexander-Arnold tendrá que esperar. En el Real Madrid confían en que el lateral derecho de 26 años llegue libre, que no gratis, a la entidad blanca en un futuro, pero nunca será antes del verano. Y es que, desde el club blanco, saben perfectamente que será imposible ni siquiera sentarse a hablar con el Liverpool en las próximas semanas.

El Liverpool entiende a la perfección que Arnold no quiera renovar su contrato con ellos, por lo que una vez finalice la presente temporada verán como se marcha libre donde quiera, pero en enero no dejarán que su plantilla se debilite y, menos, reforzando al que puede ser un rival directo por la Champions como es el Real Madrid.

Por lo tanto, en el Real Madrid ya saben que Arnold no es ni siquiera una mínima opción en enero. Los blancos entienden a la perfección la postura de un Liverpool que en estos momentos es el equipo más en forma del continente, líder e invicto en Champions y primero en la Premier League, con una ventaja considerable respecto a sus perseguidores, y que no necesita dinero.

El Real Madrid es plenamente consciente de que el Liverpool ni se sentaría a negociar en el mercado de invierno desde hace muchos meses. Por ello, el trabajo que hacen los blancos para tratar de hacerse con el fichaje de Arnold en un futuro siempre se ha centrado en el verano.

Las conversaciones con el entorno del jugador están avanzadas y el futbolista se inclina por dar el salto al Real Madrid. Tiene claro que no va a dejar el Liverpool por otro club de la Premier League y la presencia de su inseparable amigo Jude Bellingham en Valdebebas le llevan a decantarse por la entidad madridista antes que por cualquier otro equipo.

De hecho, desde la dirección deportiva del Real Madrid ya cuentan con Arnold para la próxima temporada, aunque con cautela. Hasta hace unas semanas también estaban muy confiados con el posible aterrizaje de Davies, pero tal y como ha desvelado OKDIARIO las opciones de que el canadiense recale en la entidad en estos momentos son mínimas, por no decir que inexistentes.

¿Llegaría al Mundial de Clubes?

Si todo continúa igual, Arnold será jugador del Real Madrid a partir del 1 de julio, cuando ya habría acabado su contrato con el Liverpool. No obstante, podría llegar antes y disputar el Mundial de Clubes con los blancos. La FIFA abrirá una ventana de fichajes entre el 1 y el 10 de junio, por lo que existe la posibilidad de que si ambos clubes llegan a un acuerdo se adelantaría su fichaje y podría jugar una competición en la que no están los ingleses.

Por lo tanto, el Real Madrid ha cerrado el mercado de invierno en el mes de diciembre. De hecho, le ha echado el cerrojo antes de que se pueda abrir. Los blancos han tomado la decisión de que no acudirán a la ventana de enero para reforzar la plantilla blanca. No lo ven ni necesario a pesar de las bajas que los blancos acumulan en la defensa, ni tampoco factible, ya que no hay ningún jugador que les llene.

La aparición de Raúl Asencio, el próximo regreso de Alaba, que volverá en el mes de enero, y las opciones de que Valverde pueda ocupar el lateral derecho y Tchouaméni empiece a ser un central más, han llevado a la dirección deportiva madridista a desechar la opción de fichar en mitad de la temporada.