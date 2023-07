Arabia Saudí ‘descarta’ a Mendy

Ferland Mendy se retiró lesionado del Clásico veraniego en Dallas, donde el Real Madrid perdió 3-0 ante el Barcelona en un resultado engañoso, y el fantasma de la temporada pasada vuelve a sobrevolar alrededor del francés. Con este panorama, muchos aficionados madridistas no verían con malos ojos una posible venta. En redes sociales ha sido ofrecido a varios clubes de Arabia Saudí de forma anónima y uno de ellos ha rechazado su fichaje de manera irónica.

«Gracias, pero quedároslo en vuestro equipo», afirmó la cuenta oficial del Al Fateh, equipo de la Liga de Arabia Saudí que la temporada pasada quedó sexto en la tabla clasificatoria. La entidad saudí respondió de manera irónica a una cuenta anónima que ofrecía a Mendy a varios clubes de Arabia Saudí.

La realidad es que la imagen de Mendy durante esta pretemporada está saliendo bastante dañada. Más allá de la lesión que le dejó fuera del Clásico antes del descanso. Físicamente, no estuvo bien, pero tácticamente tampoco. Fue superado en todo momento por Dembélé. Fran García le está ganando la partida en estos primeros duelos amistosos de pretemporada y apunta a titular en la primera jornada de Liga el próximo 12 de agosto en San Mamés ante el Athletic Club.

Arabia Saudí está revolucionando el actual mercado de fichajes en Europa. La Liga saudí está pescando a base de talonario en el fútbol europeo y ya se ha llevado a varias estrellas para su competición, como ya ocurrió con Karim Benzema. La opción de que Mendy recalase en algún club saudí es posible y no es descabellada, lo único que está claro es que el Al Fateh no está interesado en el lateral izquierdo del Real Madrid.

El lateral francés, a sus 28 años, tiene un valor de mercado de 25 millones según Transfermarkt. Su valor más alto fue de 50 millones de euros y lo alcanzó en marzo del año 2021. La temporada pasada disputó poco más de 2.000 minutos repartidos en 28 partidos entre todas las competiciones.

Thanks, but keep him in your team 😃 https://t.co/YFytsN8Y4v

— نادي الفتح السعودي (@FatehClub) July 30, 2023