El aplaudido gesto de Fede Valverde con un aficionado que recibió su camiseta por Reyes

Fede Valverde es un capitán sin brazalete. El uruguayo ha vuelto a demostrar su grandísimo corazón durante el día de Reyes. El 6 de enero, un joven sevillano madridista llamado Enzo publicaba de la mano de su tía un vídeo en X (Twitter). «Hola, Fede. Los Reyes Magos me han traído la camiseta del Real Madrid con tu nombre y con tu número 8. En mi equipo, yo también juego con el 8, por ti. El Real Madrid siempre está en mi corazón y tú eres gran parte de ello. Me gustaría que me firmases la camiseta en Sevilla. Te espero allí, ¡adiós!», explicaba el niño.

La respuesta del Pajarito se hizo esperar pero finalmente llegó el 7 de enero, después del partido ante la Deportiva Minera. «¡Que grande Enzo! Habrás sido un nene muy bueno para que los Reyes te traigan esa super camiseta. Espero pronto poder firmártela cuando viajemos. Te mando un abrazo», respondió Fede Valverde en su cuenta de X. Sin embargo, Enzo deberá esperar todavía para que su ídolo le firme la camiseta. Como bien dice en el vídeo, el joven aficionado madridista es nativo de Sevilla y el Real Madrid no jugará allí hasta el 2 de marzo, cuando le tocará visitar al Betis en el Benito Villamarín.

Fede Valverde no descansa

Si los Reyes Magos se han portado con Enzo, también lo hicieron con Fede Valverde. Ante la Deportiva Minera en Copa del Rey, El Pajarito ha realizado una gran actuación en la victoria 0-5 de los blancos. Con gol y asistencia, el uruguayo volvió a demostrar toda su personalidad y compromiso bajo la elástica blanca. Contra un equipo de la cuarta categoría, Carlo Ancelotti dejó que el centrocampista juegue los primeros 45 minutos del encuentro antes de ser sustituido por Dani Ceballos en el descanso.

Que grande Enzo!!! Habrás sido un nene muy bueno para que los reyes te traigan esa super camiseta ! 🙌🏼🤍 espero pronto poder firmartela cuando viajemos.

Te mando un abrazo 🤗 — Fede Valverde (@fedeevalverde) January 7, 2025

Antes de disputarse el partido, Rüdiger era el jugador que más tiempo estuvo en un campo de juego con los blancos en esta temporada 2024-25. Con sus 2.257 minutos este curso, el alemán era el líder justo por delante de Fede. Sin embargo, Carletto dejó al zaguero en Madrid pero se llevó al 8 al Caragonova. Tras disputar la primera parte, Valverde superó entonces al central. En total este curso, el nativo de Montevideo recopila un total de 2.281 minutos con la elástica merengue.

Además, la estadística va todavía más allá. Esta temporada, el Real Madrid disputó 27 partidos. Pues, Valverde los disputó todos y fue titular en cada uno de ellos. Con Uruguay, casi que lo mismo. De los seis encuentros que disputó La Celeste, Fede solamente se perdió uno por acumulación de tarjetas amarillas. No obstante, para los cincos restantes, el centrocampista jugó la totalidad de los minutos.

Antes del parón navideño, Fede Valverde no ocultó su deseo de descansar. «Os mentiría si os dijera que no estoy cansado», afirmó el número 8 del Real Madrid. De 2430 minutos posibles, El Pajarito solamente descansó 149 minutos. O sea, disputó el 93,8% de los minutos. Thibaut Courtois, consciente de la situación, bromeó del asunto con su compañero. «El otro día me reía con él. Le dije: ‘Tus próximas vacaciones serán en 2027’», explicó el meta en la gala de los Globe Soccer Awards. Por ahora, parece que el uruguayo no descansará.