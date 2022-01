Ancelotti: «Las vacaciones se acabaron en Getafe»

El Real Madrid ya está en los octavos de final de la Copa del Rey, tras doblegar al Alcoyano en un partido que no fue nada bueno y en el que los madridistas contaron con el factor suerte a su favor. Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación tras el encuentro, para valorar sus impresiones acerca de la clasificación de los suyos para la siguiente fase de la competición del KO. El italiano destacó que el partido salió de la forma en la que lo prepararon, conscientes que la calidad de los jugadores, en encuentros de esta índole, es difícil que sobresalga.

Imagen del equipo

«Hemos jugado un partido distinto a lo que hacemos habitualmente. No se podía jugar por muchos motivos. Hemos preparado el partido en balón largo, balón parado… hemos marcado a balón parado y hemos jugado el partido que teníamos que hacer».

Lesión de Mariano

«Tiene una lesión en el muslo derecho que hay que evaluar. En este periodo puede pasar porque es complicado, hemos jugado muy tarde y puede pasar».

¿Ha peligrado la eliminatoria?

«Claro. Han empatado en una acción individual muy buena y no hemos perdido la cabeza. Hemos jugado el mismo partido. No se podía jugar otro, era este, el que hemos preparado, jugado y ganado».

Lunin

«Lunin ha hecho su partido muy bien, bajo palos, seguro, algún error con los pies, pero a mí me gusta el portero que para en los palos. Lo de los pies lo puede mejorar jugando más. Todos los partidos de la Copa no son propiedad de Lunin como la Liga no lo es de Courtois».

¿Han alargado las vacaciones?

«No. Se han acabado después de Getafe. Meter la calidad en estos partidos no es posible. Hemos mostrado una cara de un equipo que habitualmente juega con calidad y hoy la ha puesto abajo y ha luchado. Lo que teníamos que hacer. Si no luchamos aquí, perdemos, como el año pasado».

Hazard

«Los jugadores de calidad han sufrido más que los otros. Lo ha intentado, también como nueve, como Isco cuando entró. Todo el equipo ha cumplido con sus características, pero Rodrygo o Hazard han sufrido más que otro, porque tienen más calidad».

Hazard sin confianza

«Espero que pronto le veamos. Tiene que tener más confianza en el uno contra uno, en el regate, en el tiro. Poco a poco volverá, pero sus condiciones físicas son mucho mejores que hace unos meses y ojalá pueda volver cuanto antes».