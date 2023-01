Ancelotti: «Todo el mundo da por muerto al Real Madrid»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de octavos de final de la Copa del Rey que enfrenta a Villarreal y Real Madrid en el estadio de La Cerámica. Los blancos tratarán de recuperarse de la derrota contra el Barcelona en la Supercopa de España. El italiano aseguró que tienen una buena oportunidad para salir de este mal momento.

Momento

«Lo consideramos una oportunidad para salir de este momento complicado que suelen pasar. Tenemos las ganas y la motivación para salir pronto. Es una gran oportunidad».

Nueva era

«El Barcelona es un gran rival para nosotros. En lo otro no entro».

Courtois y Benzema

«Sí, van a jugar».

Momento complicado

«Era complicado tener un nivel alto de condición, pero lo que no era previsible eran las lesiones. Esto ha afectado un poco más. El mes de enero era complicado, por lo que era previsible. Había que aguantar. El partido de mañana será difícil. Todo el mundo da por muerto al Real Madrid, pero esperamos salir de esta dinámica. La temporada es muy larga y vamos a jugar contra equipos fuertes, pero no vamos a bajar los brazos. Vamos a salir, aunque no sé cuando. Tenemos la esperanza de que salga mañana. Este equipo va a competir hasta el final en todas las competiciones».

Escenario

«Este es un equipo joven. Hay que hablar de los jóvenes que se han incorporado el año pasado y los que se van a incorporar en el futuro. Es el inicio de un ciclo en este club. Están llegando a final de su carrera jugadores que están empezando. Es un momento de transición tras una época fantástica a otra época. El día que Karim, Toni o Luka paren, hay otros que tomarán el mando de este equipo».

Kroos y Modric

«Son dos cosas distintas. Kroos está descansado, mientras que Modric vuelve de un Mundial».

Camavinga

«El cambio contra el Valencia lo hizo bien y lo cambien para evitar jugar con 10. Contra el Barcelona lo hizo bien para meter jugadores enfrente. Lo está haciendo bien y tengo confianza. Es verdad que le he quitado muchas veces en el descanso y no siempre he sido justo con él, pero mañana aportará al equipo, como siempre».

Nacho Fernández

«Es un defensa muy fiable que jugó muy bien contra el Valencia y puede aportar cosas buenas. Hemos sido muy optimistas porque hemos encajado seis goles, uno de penalti, y el resto se podía evitar con más pesimismo».

Similitudes con 2015

«Son casualidades. En enero también tuvimos un bajón el año pasado. Salimos bien y lo haremos esta temporada».

Recambio de Tchouaméni

«Hay partidos en los que con Kroos la salida es mejor y en otros partidos con un pivote más físico puede ser mejor. Camavinga puede ser la opción».

Jugadores de la cantera

«Es difícil decirlo. En el Real Madrid se cuida mucho la cantera. Hay jugadores que progresan bien y que en el futuro serán importantes. Los jugadores de 2004 que tenemos son muy buenos y pronto serán útiles para el primer equipo».

Su papel

«En un momento complicado mi papel no es tan complicado. Hay que evaluar lo que pasa, ser objetivo y hacer las cosas lo más sencillas posible. En el fútbol lo más sencillo es defender bien».

Vinicius Tobias

«Está en la convocatoria. Tenemos las bajas de Carvajal y Lucas Vázquez. Odriozola vuelve tras lesión, por lo que puede aportar».

Nápoles

«Tiene ventaja y puede salir campeón».

La receta

«La receta es no perder la confianza. Tenemos una plantilla con jugadores fantásticos».