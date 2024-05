Ancelotti: «Todavía no he decidido quién será el portero en la final»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Granada y Real Madrid en el estadio Nuevo Los Cármenes. Los blancos llegan a este encuentro tras haber ganado la Liga el pasado fin de semana y después de haberse clasificado para la final de la Champions.

«Tenemos que hacer un montón de cosas. Mañana hay que respetar al rival y a la afición. Tenemos que preparar bien la final. También tenemos que descansar. Tras los partidos les voy a dar unos días de descanso. Y el domingo, toca celebrar», comenzó el italiano.

Sobre Vinicius y el posible Balón de Oro, fue claro: «Hoy no se entrega el Balón de Oro, pero Vinicius lo está haciendo muy bien. Si termina bien, con la final y la Copa América, puede ganar. Está entre los mejores. Es el momento de Vini, pero no me quiero olvidar de lo que han hecho los otros. Es el momento del Real Madrid».

«Cuando llegué aquí sólo le había visto por la tele y me parecía un talento espectacular. Alrededor de este talento ha sido capaz de poner muchas cosas. Tiene más habilidad en el desmarque, más eficacia y lo ha hecho con un trabajo espectacular», añadió sobre el brasileño.

«Courtois va a jugar, pero como Militao. También Kepa. Todos merecen la pena que jueguen. Lunin tiene que estar listo y preparado. Hay que evaluarlo», explicó. Y dejó claro que no sabe en estos momentos quién será el portero de la final: «Me parece muy respetable lo que dice una leyenda nuestra como Iker Casillas, que todo el madridismo le tiene mucho cariño. No quiero entrar en este debate porque tengo un mes para pensarlo»

«Haremos todo lo posible para que pueda recuperar bien. Militao va a jugar porque necesita minutos. Los otros descansarán un poco más», explicó sobre Tchouaméni y su lesión, para afirmar que el miércoles sólo cenó con su familia para celebrar la victoria contra el Bayern.

Ancelotti también destacó el poderío goleador de los defensas: «La verdad es que los defensas han marcado muchos goles. Hablo sobre todo del balón parado, que han marcado mucho. Sólo han faltado los de Militao, que no estaba».

Sobre Bellingham, explicó que no necesita más descanso que el resto: «El último problema que ha tenido ha sido intestinal. En los cuatro partidos vamos a rotar a los jugadores». Por último, sobre el futuro de Kroos, tiró de humor. «Antes del partido del Bayern pensé en hablar del futuro hoy, pero por mala suerte hemos ganado y sólo tengo que pensar en la final»