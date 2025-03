Ancelotti: «Simeone es un gran entrenador y tenemos ideas muy parecidas de fútbol»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa de la vuelta de los octavos de final de la Champions que enfrentará a Atlético y Real Madrid en el Metropolitano. Los blancos llegan a este duelo con la ventaja de un gol, después de ganar 2-1 en el encuentro de ida disputado en el estadio Santiago Bernabéu.

«Llegamos bien y motivados. Es difícil, pero tenemos la confianza de seguir en esta competición, que para nosotros es muy especial», comenzó. Sobre si marca un ciclo, fue claro: «Es un partido que nos permite seguir soñando con esta competición. Los octavos final son más difíciles que los otros años, pero seguimos con la confianza de continuar peleando».

Ancelotti valoró la superioridad del Real Madrid en la Champions contra el Atlético: «Siempre es muy igualado. A veces ganamos nosotros y a veces ellos. Mañana va a ser lo mismo. Se decidirá por pequeños detalles. Eso es lo que va a pasar mañana».

«Tengo más de once jugadores que pueden jugar este partido y los que no jueguen de titulares aportarán cuando entren. Un cambio bien hecho puede marcar la diferencia», comentó. Sobre la clave del encuentro, comentó lo siguiente: «Si corres mucho puede que empates, si marcas la diferencia puedes ganar».

«El objetivo es claro. Queremos jugar los cuartos de final independientemente de los que jueguen. No estamos pensando en los penaltis, de momento, sólo en plantear bien el partido», explicó sobre si ha preparado los penaltis.

Además, dejó claro que no ha repetido por pura «casualidad». «Es casualidad. No miro a la estadística para plantear la alineación. Que Modric no se preocupe, no miro a estas cosas».

Sobre Simeone, comentó lo siguiente: «Le considero un gran entrenador de fútbol y tenemos una idea muy parecida». Sobre Mbappé y Vinicius, dejó claro que el no ha percibido nada: «Se llevan muy bien».

«Los responsables de la victoria son los futbolistas… Y de una derrota, ya lo sabéis. No es un problema del Real Madrid, es un problema de la figura del entrenador. Es el único responsable. Eso se sabe desde hace mucho tiempo. A mí me está bien porque estoy en un puesto de trabajo que es muy querido, por lo que como estoy en un trabajo que me gusta hacer y que muchos quieren, debo tener esta responsabilidad», aseguró.

Sobre la preparación del partido, hizo hincapié en lo que deben hacer sin balón: «La motivación va a ser muy alta y la presión también. Hay que centrarse en lo táctico, ya que el resto lo tienen. Tienen ganas de darlo todo».

Ancelotti habló del planteamiento que espera del Atlético: «Prefiero enfocarme en lo mío. Cómo atacar en bloque bajo, cómo salir de la presión, cómo evitar la contra… El Atlético puede jugar de muchas maneras. Como el Madrid».

Por último, analizó el factor mental a la hora de tirar un penalti: «En un entrenamiento de penaltis puedes ver qué jugador tira mejor. Cuando hacemos la lista de los penaltis tenemos en cuenta lo que vemos en los entrenamientos. Si uno es más preciso, si mira al portero o no… Al preparar esta lista no tenemos en cuenta el aspecto mental. Yo he tenido jugadores que tiraban muy bien, que no tenían el feeling de tirar en una tanda. Si debo elegir para una tanda, el aspecto mental es más importante que el técnico. Yo he ganado Champions con defensas que marcaban penaltis: Serginho, Nesta… No está mal decir que no puedes tirar. Hay que tomar la responsabilidad cuando estás bien»,