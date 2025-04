Ancelotti: «No hay ningún enfrentamiento con el club, es falso»

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación muy serio en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Athletic en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos buscan tres nuevos puntos para seguir en la lucha por la Liga contra un conjunto vasco que aterriza en la capital de España en gran momento. Los madridistas, además, deberán superar el duelo que supuso la eliminación en Champions contra el Arsenal el pasado miércoles en los cuartos de final de la máxima competición continental.

Ancelotti comenzó analizando el encuentro contra el Athletic: «Será intenso. Hay que darle la enhorabuena por llegar a semifinales de la Europa League. Son intensos, juegan bien, pero hemos tenido tiempo para prepararnos. Queremos seguir en la lucha por la Liga».

«Estamos todos en la misma línea, que es seguir peleando por los títulos que nos quedan. Estamos dolidos por no seguir en la Champions. No hay enfrentamiento con el club. El que habla de enfrentamiento conmigo y con el presidente no dice la verdad. De hecho, me da más cariño ahora. La realidad es que en este mundo se cuestiona todo, incluso a un club que ha ganado casi 30 títulos en 10 años. Cómo me voy a preocupar yo porque se me cuestione por perder un partido», añadió.

Sobre su continuidad, comentó lo siguiente: «Todo se puede hacer. Hay que hacer una evaluación para el futuro a final de temporada o, por lo menos, cuando se acaba. Seguimos compitiendo por títulos importantes, tenemos el Mundial de Clubes a final de temporada, creo que no es lo correcto. Luego, hablaremos».

También habló de Brasil: «No hay que decir absolutamente nada, a final de temporada hablaremos de esto». «Cuestionar al club que ha ganado casi 30 títulos en la última década me parece engañar», comentó.

De la actitud de los jugadores, comentó lo siguiente: «Lo único que quiero es agradecer a todos estos jugadores. Lo hemos pasado muy bien y lo seguimos haciendo. Peleamos, tenemos buenas relaciones y seguimos unidos. Sólo quiero agradecer a estos jugadores, que me han dado dos Champions».

Ancelotti también habló de la importancia de la Champions: «Es la más importante. No sólo para el Real Madrid, sino para todos los clubes. No es verdad que el resto no cuenta».

«No, siempre he tenido una gran relación con el club y siempre la tendremos. Todo lo que haremos será siempre juntos. No vamos a tener nunca ningún tipo de enfrentamiento. Decir que hay un enfrentamiento entre el club y yo es engañar a la gente», aseguró