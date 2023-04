Ancelotti: «No estoy preocupado por mi futuro»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Valladolid en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos hicieron un set a un rival muy inferior que les sirve para coger moral. Benzema, con tres goles, es la mejor noticia de los madridistas. Rodrygo, Asensio y Lucas también vieron portería.

El partido

«En el principio del partido hemos sufrido, han tenido oportunidades de marcar. Con el primer gol hemos tenido buenas soluciones delante, hemos tenido a Karim en su mejor nivel, entonces todo ha salido mejor».

Futuro

«¿Tú me ves preocupado?. La seguridad me la da el club y los jugadores. Podemos pelear este año hasta el final y ojalá pueda salir bien. Ya no hablaré de mi futuro en los próximos dos meses. Si me quiere estaré hasta 2024 y si me quiere más hasta 2034».

Idea de partido

«Hemos empezado con un 4-4-2. Ellos estaban bien en la presión y entonces puse a Rodrygo más abierto para dar más libertad a Asensio. Salió el primer gol y desde entonces todo ha sido más sencillo. Cambiar la posición de Marco les ha dado muchos problemas».

Hazard y los pitos

«No he escuchado la pitada. Ha entrenado bien este parón. La verdad es que ha jugado muy poco, pero lo ha hecho bien dando una asistencia. Entrenando bien puede tener oportunidades».

Importancia del triunfo

«Hoy empieza el último tramo de la temporada. El año pasado fue contra el Celta y este año lo hicimos con distintas sensaciones. Al principio sufrimos. Ha vuelto el acierto que hemos tenido casi siempre».

Benzema y Rodrygo

«Los cuatro de arriba han cumplido con balón. Sin balón se puede mejorar. Han combinado muy bien. Trabajamos para esto, para buscar movilidad y ruptura. El partido de Benzema ha destacado».

Rüdiger

«No lo sabemos. Hoy no tenía casi dolor. No creo que sea un problema serio. Mañana tendrá una prueba y lo evaluaremos».

Palabras hacia Brasil

«Ni llamadas ni mensajes. Mi teléfono no lo conocen mucho».

Rodrygo

«Quería cambiarlo, pero al final cambié a Vinicius. Está en un buen momento. Es muy complicado hacer la alineación para el miércoles. No es una eliminatoria normal. Tenemos ser ventaja y algo tenemos que hacer. Tener a Rodrygo en una u otra situación me deja más tranquilo».

Remontada en el Camp Nou

«Estamos preparados cien por cien. No tenemos ninguna duda».