Ancelotti: «No entiendo que este partido se juegue con menos de 72 horas de descanso»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrenta en La Cerámica a Villarreal y Real Madrid. Los blancos buscan tres puntos en la Liga que le permitan seguir en la pelea por el título tras haberse clasificado para los cuartos de final de la Champions tras una eliminatoria vibrante contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano.

«Estamos en momento de recuperación. No han entrenado todos, ha pasado muy poco tiempo. Es un aspecto que tenemos que tener en cuenta para preparar el partido ante un gran rival. Hay que jugar un partido inteligente para intentar ganarlo», comenzó el entrenador del Real Madrid.

Ancelotti también habló de Vinicius: «Le hemos dado un día más de descanso porque está muy cansado. Mañana estará a tope para ayudarnos». Sobre el penalti de Julián Álvarez, no quiso polémicas: «El partido se ha acabado y estamos centrados en el siguiente encuentro. Hay muchos partidos y queremos hacerlo bien para ir al parón de selecciones con buena dinámica».

Sobre la regla, fue claro: «No sé lo que haría, pero hay esa regla y hay que respetarla». Ancelotti también habló de Asencio y su convocatoria con España: «Lo hemos celebrado. Es una muy buena noticia para él. Se lo ha merecido con el trabajo y la seriedad. Se lo merece todo y que esta sea la primera convocatoria de muchas».

Sobre que se juegue el sábado, fue claro: «No lo entiendo. Lo mínimo es que se descansen 72 horas. Espero que algún día se pueda cambiar el calendario. Se priorizan los derechos de televisión y el dinero y no los jugadores. Lo último en lo que piensan es en la salud de los jugadores y las lesiones».

Ancelotti habló de Vinicius: «Es un jugador indiscutible. Puede jugar mejor o peor, pero es indiscutible. Si no juega bien o falla no lo discuto. Ha sido tan importante para este club que no puedo discutirlo».

El italiano habló de la importancia de la Liga: «A pesar de todas las dificultades llegamos a marzo peleando por todos y esto no ha pasado en los tres últimos años. Lo estamos haciendo bien, pero lo podemos hacer mejor».

A la hora de ser preguntado por él, comentó lo siguiente: «Está siendo una temporada estresante, pero por el calendario. Desde enero no hemos parado ni un momento, jugando cada tres días… el de mañana puede ser el partido 21-22. Es demasiado. Incluso para mí, que no juego. Porque preparar un partido cada tres días… los jugadores no tienen tiempo para recuperar. Pero qué se puede hacer. Lo único posible es parar. Pero no se puede hacer». «La entrada de Endrick no era para tirar el penalti, era porque Vinicius estaba agotado y había que meter a un jugador fresco», finalizó.