Una batalla que pone en peligro la Liga

La felicidad se ha instalado en el Real Madrid. No es para menos. Sin perder la perspectiva y reconociendo que no estuvieron todo lo bien que deberían en una eliminatoria en la que hicieron demasiadas cosas mal, tanto en el encuentro de ida como en la vuelta, pero sabiendo que ya han sellado el billete para los cuartos de final. Londres, el Arsenal, espera en el horizonte, aunque antes los hombres de Ancelotti tienen varias batallas que librar. La primera, este sábado en el estadio de La Cerámica contra un Villarreal que tratará de poner muy complicadas las cosas a un equipo que llegará mermado físicamente a este encuentro.

A priori, la única víctima confirmada para el encuentro contra el Villarreal es Mendy. El lateral izquierdo sufrió una lesión muscular en el tramo final del derbi contra el Atlético de Madrid. Inmediatamente, pidió el cambio y tuvo que ser sustituido por Fran García. Otros como Valverde, Asencio o Mbappé terminaron el duelo muy cargados, pero pudieron acabar el encuentro.

El Real Madrid sólo tendrá un día de entrenamiento para preparar el duelo contra el Villarreal. Los blancos se ejercitarán este viernes por primera vez tras terminar el encuentro contra el Atlético de Madrid. Este jueves han descansado, que lo necesitaban, por lo que la sesión previa al choque tendrá una parte táctica y mucha recuperación. El único objetivo de Ancelotti y su cuerpo técnico es recuperar las piernas de sus futbolistas de la mejor manera posible, aunque es plenamente consciente que con el tiempo que tiene es inviable.

Por lo tanto, Ancelotti apostará por rotaciones masivas en La Cerámica. Jugadores como Mbappé, Vinicius, Modric, Rüdiger o Valverde se tomarán un respiro, dejando paso a futbolistas con menos minutos como Endrick o Arda Güler. También lamentan en el club blanco que este encuentro, que se podría jugar el domingo, se tenga que celebrar el sábado.

Indignados con Tebas

En el Real Madrid sentó muy mal la decisión que ha tomado la Liga de Javier Tebas a la hora de poner los horarios. En el club blanco no pueden entender el motivo que ha llevado a los organizadores de la competición a poner a los madridistas un sábado en vez de un domingo, como sería lo lógico y como sí han puesto el encuentro que enfrentará a Atlético y Barcelona, que se celebrará el domingo a las 21:00 horas en el Metropolitano.

En el Real Madrid no entienden por qué la Liga ha decidido poner este horario a los blancos. Y es que, los hombres de Ancelotti no tendrán ni las 72 horas de descanso que siempre pide el entrenador italiano como mínimo para poder recuperar las piernas de sus jugadores. «Luego dicen que pensamos mal. No nos dan ni una. Así no hay manera de competir en igualdad de condiciones», aseguran desde el club blanco.