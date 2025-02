Indignación en el Real Madrid por el horario contra el Villarreal: «Así no hay manera…»

Enfado mayúsculo en el Real Madrid por el horario en el que la Liga ha decidido poner el encuentro que enfrentará a Villarreal y los blancos en la jornada 28 del campeonato doméstico. Este duelo se celebrará el 15 de marzo a las 18:30 horas. Teniendo en cuenta que los de Ancelotti disputarán la vuelta de los octavos de final de la Champions en el Metropolitano el miércoles, los madridistas tendrán muy poco descanso para jugar un partido en La Cerámica.

En el Real Madrid ha sentado muy mal la decisión que ha tomado la Liga de Javier Tebas a la hora de poner los horarios. En el club blanco no pueden entender el motivo que ha llevado a los organizadores de la competición a poner a los madridistas un sábado en vez de un domingo, como sería lo lógico y como sí han puesto el encuentro que enfrentará a Atlético y Barcelona, que se celebrará el domingo a las 21:00 horas en el Metropolitano.

En el Real Madrid no entienden por qué la Liga ha decidido poner este horario a los blancos. Y es que, los hombres de Ancelotti no tendrán ni las 72 horas de descanso que siempre pide el entrenador italiano como mínimo para poder recuperar las piernas de sus jugadores. «Luego dicen que pensamos mal. No nos dan ni una. Así no hay manera de competir en igualdad de condiciones», aseguran desde el club blanco.

Tensión con Tebas

La tensión del Real Madrid con Tebas va en aumento hasta el punto de que ha colmado la paciencia de Javier Tebas. «Habla demasiado del Real Madrid. Desde que estoy aquí falta el respeto a millones de madridistas hablando así. Hay temas más importantes en el fútbol español y debería centrarse más en resolver los problemas del fútbol español al ser presidente de la Liga», comenzó el italiano en rueda de prensa.

«No sé qué tipo de vergüenza tiene, pero todos los madridistas están orgullosos de ser aficionados de este club. No recuerdo algo igual en mi vida. Es un conflicto. Cuando estuve en el Milan el presidente de la Liga era Galliani y no lo puedo tocar. Es el mejor director del mudo. Tenía razón y siempre tiene razón», añadió.

Tras estas palabras, Tebas utilizó las redes sociales para responder al entrenador del Real Madrid, asegurando que el club blanco usa a Ancelotti para hacer este tipo de discursos.