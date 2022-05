Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras ganar la Champions League con el Real Madrid. Los blancos superaron al Liverpool gracias a un solitario gol de Vinicius, que fue suficiente para levantar la Decimocuarta. El italiano se mostró muy feliz por ganar la Decimocuarta y quiso dar las gracias al club por darle esta oportunidad.

¿Qué tiene el Real Madrid?

“Es la más difícil. Nos ha ayudado que nadie pensaba que se podía ganar. Esto dio al equipo compromiso, confianza y lucha. Hemos podido generar un buen ambiente, que junto a la calidad, dio su recompensa. Hemos sufrido mucho, pero nunca nos hemos rendido. Cuando bajaron la presión en la segunda parte manejamos mejor el balón. Ganamos y mereciendo. Es más fácil ganar la Champions con el Real Madrid que con otro equipo. Es un aficionado especial, que nace desde niño. La estructura del club hace que sea especial. Soy muy feliz por esto. Ganar las cuatro Champions me hace feliz, pero sobre todo por volver a Madrid y hacer una temporada espectacular”.

¿Con qué se queda?

“Me quedo con el buen ambiente que tengo alrededor. Tengo muchos años de carrera y es complicado. A veces hay un poco de ego, pero es fácil entrenar a este equipo. Hoy me quedo con la tranquilidad de preparar este partido. Fue un poco raro por el retraso, pero no vi nerviosismo. El que más nervioso estaba era yo. La confianza te llega por la historia de este club. Esta es la octava final seguida”.

Más títulos internacionales

“Tras cuatro años sin poder pelear por títulos, volver a Madrid fue un gran éxito. No pienso en los títulos, ahora pienso en la felicidad que hemos dado. Yo a Courtois le dije te llevo a la final y luego le dije la ganas tú”.

Vinicius

“Lo único en lo que le he ayudado es en darle confianza. Cuando empezó a jugar no dejó de hacerlo. Ha mejorado en la eficacia delante de la portería. Siempre ha sido muy eficaz. Es mucho más acertado delante de la portería. Se toma más tiempo porque lo complicado es llegar delante de la portería rival. Tiene un año más, jugar con Benzema le ha ayudado y todo el mundo le ha dado confianza. Puso la guinda al pastel marcando en la final”.

Objetivo

“El objetivo es irse de vacaciones y empezar la próxima temporada, que ya está preparada. Nadie pensaba que se podía tener este éxito, ni siquiera yo”.

La llamada

“No la esperaba. No se le puede decir que no al Real Madrid. El Everton no estaba tan contento, pero hoy estará un poco más”.