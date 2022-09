Ancelotti: «Lo de Benzema no parece preocupante, pero hay que esperar a las pruebas»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Celtic en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions. Los blancos comienzan muy bien su andadura en esta edición de la máxima competición continental. El italiano se mostró feliz por el encuentro de los suyos y, en especial, por el partido de Hazard. Además, cree que la lesión de Benzema no es preocupante.

Benzema

“No parece preocupante. Habrá que hacerle pruebas. En la primera evaluación no parece serio, pero hay que esperar. No se sabe si es muscular o no. No está claro”.

Hazard

“Esperaba este partido. En los entrenamientos se ve que está motivado y lo está haciendo bien. Le costó en la primera parte, pero en la segunda fue determinante porque dio la asistencia a Modric en el segundo gol y marcó el tercero. Es importante y ojalá pueda seguir. No puede jugar como delantero centro puro porque tiene la característica para moverse y no tener una posición fija. El que se mueva nos ayuda. Lo ha hecho bien”.

El partido

“No me puedo enfadar con este equipo. Hemos sufrido. Aquí se sufre, sobre todo en la primera parte. En la segunda, el equipo ha jugado muy bien. Estoy muy satisfecho. Hay veces que en los partidos no todo puede salir como uno quiere y este equipo es capaz de sufrir sin perder la cabeza. La segunda parte ha sido un recital”.

Militao

«Tenía una sobrecarga en el isquio. Quería seguir, pero he preferido evitar problemas porque Rüdiger es muy fiable».

Portería a cero

«Portería a cero, pero yo me quedo con el juego de la segunda parte que ha sido muy bueno».

Tchouaméni

“Ha hecho un buen partido. Al bajar Kroos, él podía adelantarse un poco más. Son mecanismos que tenemos que ir arreglando. No ha sido espectacular, pero sí bueno. Gestionó bien el centro del campo con Modric y Kroos”.