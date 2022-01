Ancelotti: «Hazard está en los planes para la próxima temporada»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación para analizar la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Elche en el estadio Santiago Bernabéu. Tras salir victoriosos en Copa, los blancos se vuelven a ver las caras con el conjunto ilicitano en la Liga. El italiano reconoció que Hazard está en la planificación de la próxima temporada.

Nuevo encuentro ante el Elche

“La estrategia va a ser la misma. Es un equipo al que conocemos y contra el que jugamos el jueves. El planteamiento va a ser parecido, aunque hay que sufrir y estar motivados porque son tres puntos importantes. Es la Liga, una competición donde estamos bien y los jugadores han recuperado bien. Tenemos bajas, pero el resto está bien y todos vuelven”.

Isco y Hazard

“Isco no ha tenido lesiones, mientras que Hazard y Bale sí. Gareth se ha quedado fuera más tiempo que Eden. Cada jugador es distinto. Bale está empezando a tener una buena condición física y volverá también”.

Ausencias en la Copa

“Ya lo dije, el calendario es un sinsentido. Esto no es un problema del Real Madrid, es de todos. Hay más equipos afectados. No vamos a presionar a ningún equipo. Jugaremos los que estemos, pero lo del calendario es una locura que se tiene que arreglar lo antes posible. Es un problema para los jugadores y los clubes”.

Momento de Hazard

“Sí, es un buen día. Ojalá que sea un buen día para él”.

Manejar el vestuario

“La dificultad que tiene un entrenador es la misma que puede tener en cualquier equipo. Cuando intentas tratar con las personas, no sólo con los futbolistas, es un problema de relación que te puede pasar en el Real Madrid o en un equipo más pequeño. El problema aquí es que se quedan fuera jugadores que podrían jugar en cualquier otro equipo. Esa es la dificultad de estar aquí”.

Preguntas por Bale, Hazard e Isco

“Si estoy cansado me duermo. Si me ves despierto es que no estoy cansado de estas preguntas. Las entiendo e intento ser lo más honesto posible”.

Petición a Brasil

“No vamos a meter presión. Sabemos que nuestros jugadores quieren jugar con el equipo nacional y luego el entrenador de Brasil tomará sus decisiones”.

Atlético y Barcelona

“Cuando hablas de ellos hablas de dos grandes equipos y sorprende que estén teniendo más dificultades de las normales, aunque siguen siendo dos grandes rivales y tienen calidad para salir de una situación complicada”.

Relevo para Casemiro

“Si buscamos una copia de Casemiro nos equivocamos porque no existe, es un jugador único. Como pivote pueden jugar otros jugadores con características distintas a Casemiro. Jugó Camavinga, que sale muy bien con el balón, aunque no es tan táctico. Yo he tenido otros pivotes como Pirlo, pero nunca como Casemiro. Si tienes un pivote como Casemiro tienes que tener a Kroos y Modric”.

Ceballos

“Empieza a estar bien. Está mostrando mucha personalidad. A nivel personal me gusta por su carácter y la falta de miedo. Va a tener un papel más importante”.

Planificación de la temporada

“Hazard está en la planificación de la próxima temporada”.

Una nota

“No tiene sentido ponerme nota ahora porque pueden llegar las dificultades. La nota tenemos que ponerla al final y ojalá que sea buena”.

Sanción a Marcelo

“Tres partidos por lo que ha hecho son muchos, pero no sé lo que le dijo al colegiado. Lo siento porque lo ha hecho muy bien y vamos a perder una pieza importante en la Copa”.