Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará a Real Madrid y Valencia en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos están obligados a ganar tras empatar el pasado fin de semana frente a la Real Sociedad y ver como el Barcelona se distanciaba a cinco puntos.

Partido contra la Real

«Hemos jugado un buen partido repitiendo lo que se hizo en la segunda parte contra el Atlético y el Villarreal. El equipo está mejorando en el aspecto físico y puede jugar partido con más intensidad. El equipo va a crecer en su rendimiento».

Lateral izquierdo

«Camavinga fue lateral izquierdo en un momento de emergencia. Lo pueden hacer Nacho y Alaba. Estamos bastantes cubiertos. Camavinga lo está haciendo bien. No vamos a cambiar la idea de que sea un gran pivote o un gran interior en el futuro. Que se adapte demuestra inteligencia y humildad».

Bajas

«Atrás estamos bien porque hay jugadores que pueden jugar en varias posiciones. Hemos tenido bajas, pero hemos estado bastante sólidos. Por el resto el equipo se ha comportado bien».

La Liga

«Hemos fallado algo, pero siempre se puede hacer algo mejor. Lo que sé es que en estos momentos tenemos mucha confianza y podemos confiar hasta el final. Podemos pelear en todas las competiciones. La plantilla empieza a estar muy bien. Hemos salido bastante bien de este mes y ahora llegará lo mejor para nosotros».

El mercado

«No acude al mercado porque no la necesitamos. Si haces una buena planificación no necesitas entrar en el mercado. Hemos pensado que no era necesario».

Benzema y Modric

«No lo sé. Pienso que no viene, pero no creo que necesite mi consejo. Las leyendas del Madrid se tienen que retirar aquí».

Tchouaméni y Carvajal

«Están listos al cien por cien para jugar. Puede ser que Tchouaméni juegue con Camavinga, pero si lo hace será como lateral».

Ceballos

«Es muy inteligente y tiene mucha personalidad. Pueden reemplazar a Modric».

Premier y el mercado

«Todos conocemos lo que pasa en la Premier. Ellos tienen ventaja, pero esto no va a acabar con la competición de Europa. El año pasado los ingleses no ganaron nada. Internamente, la Premier va a ser más competida».

Regreso de Fran García

«Podía ser una opción, pero Mendy se puede recuperar pronto y a Fran le viene bien seguir en el Rayo para mejorar».

Odriozola, Mario y Hazard

«No juegan porque juegan otros, la competencia es así. Mi papel no es dar minutos, es hacer que el Madrid gane títulos. No soy el entrenador personal de ellos, soy el entrenador del Real Madrid».

Calendario

«Tirar competiciones no porque estamos muy cerca. Este club no tira competiciones y no queremos tirar ni un partido. Dosificar a los jugadores es importante porque es un calendario increíble. Aquí no se para porque la Liga, la FIFA, la Federación y la UEFA quieren hacer lo suyo. No tenemos días de descanso, aunque a mí eso me aburre. Creo que tenemos que parar un momento y pensar que si se cansan los jugadores aquí cerramos. Es un tema muy serio. Nos ilusiona pelean en todas las competiciones, pero hay un límite y en este momento el límite del calendario se está superando. Todos juntos tenemos que hacer algo para evitar esto».

Gattuso

«El Valencia echó al entrenador para cambiar una dinámica que no es positiva y presionar a los jugadores. Vendrá un equipo supermotivado. Para un entrenador es parte de su trabajo. Sólo Guardiola, pero si sigue entrenando un día lo echarán. A mí me han echado de todos los sitios del mundo y todavía estoy aquí».

Doble pivote

«Si se busca un busca un pivote como era yo, se puede jugar con doble pivote».