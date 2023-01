Ancelotti: «Esta plantilla es intocable»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro de la jornada 18 de la Liga Santander contra el Athletic, en San Mamés. El técnico del Real Madrid analizó el encuentro y habló sobre el enfrentamiento de Copa del Rey frente al Atlético. Además, el preparador italiano dejó claro que «esta plantilla es intocable» y zanjó el tema Tchouaméni: «Se ha equivocado, es joven y ha pedido disculpas. El tema se acaba aquí».

«Hemos tenido en cuenta todo lo que pasó en el partido. La reacción fue muy buena. Jugamos un fútbol eficaz, pero cometimos errores también. No se puede entrenar, sólo se puede recuperar, así que miramos vídeos para evitar esos errores y no repetirlos. El partido de mañana es muy difícil, la intensidad y las ideas serán importantes, y no regalar lo que venimos regalando».

Cambios en la plantilla

«Esta plantilla es intocable, no sólo Kroos o Modric, son jugadores que lo dan todo. Como Ceballos, que lo dio todo. Para mí, lo son todos, los que han hecho la historia del club. Pero eso no quiere decir que deban jugar todos los partidos. Han demostrado que pueden ser determinantes muchos en los partidos, como Nacho, Asensio o Ceballos».

«Pueden empezar el partido o ser determinantes en el partido. Por lo que veo, veo jugadores muy motivados, y lo muestran. Tenemos que ver lo qué pasa. Hay jugadores que acaban contrato en junio muestran que tienen motivación, ganas, concentración e ilusión. Hablo de Nacho, Asensio y Ceballos. El hecho de que acaben contrato no les afecta en nada»

Sanción a la Juventus

«No quiero opinar sobre un asunto que está en los tribunales».

Camavinga

«Eduardo es intocable, como Modric o Kroos».

Tchouaméni

«Ha hecho pública su disculpa. Creo que se ha equivocado. Pero se ha disculpado con los compañeros y afición. Es joven y se ha equivocado una vez, pero el tema se ha acabado con esto. Espero que se recupere pronto».

Errores

«Algunos de posicionamiento y de lectura, a veces no presionamos y tenemos tiempo para ello, a veces la línea no está junta. Salimos a veces a la presión cuando no debemos salir. Nuestra área es amiga, no es enemiga, eso les digo a los jugadores. Debemos controlar bien nuestra casa. Todo lo que puede llegar atrás de la línea puede ser un peligro, controlarla bien es fundamental. Antes de presionar, hay que controlar bien la espalda».

La suerte del Madrid en los sorteos

«No sé qué opinar sobre si hay suerte o no. Fui bastante claro el año pasado en la Copa. No creo que hayamos encontrado un buen sorteo. El Atlético es un gran rival que tenemos que respetar mucho. Es un derbi y todos los partidos con el Atlético son bonitos».

Valverde

«Es un amigo, tenemos una gran relación y es un gran entrenador. Sus equipos siempre tienen una idea muy clara, son organizados. Lo respeto mucho».

Arribas

«No le falta nada. Tiene que progresar como todos los jóvenes. En la cantera hay muy buenos jugadores que están progresando con el trabajo de Raúl. Lo evaluamos todo, si llega la oportunidad puede jugar».

Bajas para el derbi

«Estamos cerca de recuperar a Tchouaméni, Alaba y Carvajal. Hazard ha tenido un problema en el tobillo. Poco a poco con el ritmo de los partidos el equipo está mejorando su condición. La segunda parte de Villarreal nos indica que el equipo está progresando».