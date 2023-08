Ancelotti: «Me enfadé porque dije que Modric debía tirar el penalti»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la victoria del Real Madrid frente al Celta en la tercera jornada de Liga. Bellingham, en los minutos finales, dio la victoria a los blancos con el cuarto gol de la temporada para el inglés. Vinicius terminó lesionado y Rodrygo falló un penalti que enfadó a Ancelotti, ya que el lanzador era Modric.

Bellingham y Vinicius

«Sigue marcando y aportando. Vinicius tuvo una molestia en la primera parte. Veremos lo que tiene».

Primera lesión de Vinicius

«Quería continuar, por lo que creo que no ha sido muy serio. No creo que juegue contra el Getafe, pero en el parón creo que se recuperará. Empezó bien el partido. El Celta jugó muy bien, porque no encontramos espacios atrás».

Lanzadores de penaltis y su enfado

«Libertad no hay. No sé qué ha pasado. Yo he dicho que tenía que tirar Luka. El que lo tenía que tirar no estaba que era Vinicius y han elegido. Sí, estoy enfadado. Puede ser que a Valverde no le diese tiempo».

Debut de Kepa

«Kepa ha jugado bien. La portería a cero es una buena señal. No fue una victoria de calidad. Ha sido de compromiso. Tuvimos muchas cosas negativas».

La delantera

«El ataque está cubierto. Sin Karim tenemos recursos adelante. También pensé meter a Brahim, pero preferí mantener el equilibrio para no tener sorpresas».

El gol anulado

«Creo que fue un gol justamente anulado».

Bellingham goleador

“No es su cualidad más importante, pero lo está haciendo bien porque se mueve bien sin balón”.

Mercado

«Yo creo que esta plantilla está mostrando que es completa. Si somos capaces de ganar sin Courtois, Militao, Karim y Vinicius siginifica que está bien confeccionada».