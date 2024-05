Ancelotti: «La decisión de Kroos es la de un hombre con huevos»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Betis. Los blancos se miden a los verdiblancos en un partido muy especial, ya que será la última vez que Toni Kroos pise como futbolista el césped de Chamartín. Tras una década de blanco, después de jugar la Eurocopa se retirará.

Ancelotti habló de como afrontan el partido contra el Betis: «Es un partido de preparación para la final. Hemos trabajado bien. Queremos terminar bien. Ha sido un curso fantástico con una Liga en lo que lo hemos hecho muy bien. Mañana hay otro tema, como es la despedida de Kroos. Hay muchas cosas que tenemos que disfrutar. Es un día importante. Nos van a apoyar y estamos muy satisfechos de cómo hemos manejado esta Liga, que ha sido merecida. Ha sido la Liga más sencilla de manejar en cuanto al ambiente y la plantilla».

«Los veteranos tienen que elegir su destino. Kroos ha elegido esto y hay que respetarlo. Le debemos despedir de la mejor manera posible. Es una decisión de un hombre con huevos. Hay que respetarla. Reemplazarle es muy complicado, por no decir qué imposible, pero tiene recursos para seguir ganando mucho. Cada año perdemos pesos, pero lo que no tenemos que perder es el ambiente y el compromiso de esta generación de futbolistas, que muchos ya se han ido. Los jóvenes tienen que manejar un ambiente limpio», comentó sobre Kroos.

Da cómo se enteró de su adiós, fue claro: «Se quiere despedir en lo más alto y entiendo perfectamente lo que piensa. Despedirse así sería lo ideal, pero luego tienes que tener el coraje para hacerlo. Respeto mucho todo lo que ha hecho. Él se quiere despedir bien del Bernabéu y preparar bien la final. Tiene muy claro lo que tiene que hacer. Es alemán, por lo que cambiarle de idea no es sencillo. No hubo lágrimas cuando me lo dijo. Está muy convencido de la decisión que ha tomado».

Ancelotti también habló de Tchouaméni: «No llega para la final. Está descartado. Hace un trabajo específico. Sí creo que estará en la Eurocopa».

Sobre los 10 años que se cumplen de Lisboa, explicó lo siguiente: «Tenemos un momento muy vivo de lo que pasó hace 10 años. Todo empezó ahí. Esta generación empezó a ganar en Lisboa y sigue ganando. Creo que lo seguirá haciendo». «No sé si podrá ganar el Balón de Oro, pero si ganamos la Champions, los jugadores del Real Madrid tendrán más opciones de ganarlo», aseguró.

«Está progresando muy bien y puede estar en la plantilla del año. Tiene calidad. Es un jugador, como otros de la cantera, que podemos pensar que el año que viene puede estar con nosotros», comentó sobre el canterano Mario Martín.

«Ha aportado mucho al fútbol, no sólo al Real Madrid. Sigue siendo uno de los mejores jugadores de la historia. Ha aportado mucho al fútbol, no sólo al Real Madrid. Es complicado decir un partido. Siempre ha jugado con mucha continuidad», continuó sobre Kroos.

«Es un tema de Francia. Si tengo tiempo me gusta ver los Juegos Olímpicos y, sobre todo, a los atletas italianos», aseguró al ser preguntado si cree que le gustaría ver a Mbappé en París.

«Todavía no ha decidido qué tiene que hacer. Estamos esperando. No tenemos prisa. Su idea es acabar el contrato y ya tendrá tiempo para tomar una decisión. Su idea ahora es intentar ganar la 15», finalizó sobre el futuro de Nacho.