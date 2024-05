Así se gestó el adiós de Toni Kroos: una propuesta, una pérdida de tiempo y la decisión final

El sábado en Valdebebas nacieron unas sospechas sobre la decisión de Toni Kroos que se terminaron de confirmar el pasado martes. El Real Madrid se fue el pasado viernes a dormir convencido de que el germano y Luka Modric se iban a quedar en el club blanco. La entidad madridista había hecho saber a ambos jugadores que iban a tener la posibilidad de continuar un año más. La propuesta al alemán se contemplaba, mientras que el croata, tras transmitir su deseo de seguir ante la falta de noticias del club, también iba a tener su contrato encima de la mesa.

Modric no tardó en dejar claro que el acuerdo para un nuevo contrato se alcanzaría sin mayores problemas. Se reducirá notablemente su sueldo y aceptará un rol que será algo diferente al de la temporada actual. No había problemas con el croata. Mientras, Kroos pidió un tiempo para meditar su decisión, lo que hizo saltar todas las alarmas.

En el mejor sentido de la palabra, nadie se fía de lo que pueda pasar por la cabeza de Kroos en el Real Madrid. Por ello, cuando Toni no dijo que «sí» a la propuesta de renovación y pidió unos días para meditarlo, fueron varios los que empezaron a sospechar que estas dudas del alemán podían desembocar en una retirada. Tal y como ha sucedido.

En el Real Madrid empezaron a tener unas dudas el pasado sábado que se disiparon el lunes, cuando Kroos confirmó su decisión. En ese momento, la estrategia cambió. De la renovación se pasó a la despedida. El club se la hizo durante toda la jornada del martes en sus medios de comunicación y en los diferentes perfiles de las redes sociales.

Toni Kroos también quiso anunciar la decisión a sus compañeros antes de hacerla oficial en la mañana del martes. Así lo desveló Dani Carvajal en un acto en el que aseguró que el alemán se lo comunicó un día antes de lanzar el comunicado oficial en el que anunciaba que dejaba el Real Madrid y el fútbol después de la Eurocopa.

«Ayer ya sabíamos un poco que no iba a seguir. No sabíamos que iba a dar hoy el comunicado. Apoyarle, respetarle y hacerle una gran fiesta que se lo merece», afirmó un Carvajal que también desveló que intentaron hacerle cambiar de opinión cuando les dejó caer que no seguiría la próxima temporada en el Real Madrid.

«Intentamos convencerle de seguir, pero es complicado. Sabemos cómo es su mentalidad y cómo es él de firme con sus decisiones. Nos queda respetarle y apoyarle. Estamos contentos por él porque si es lo que quiere, pues estamos con él a tope», afirmó el lateral, que dejó claro que Kroos será un jugador «irremplazable» en el Real Madrid.

El adiós de Kroos

Toni Kroos dejará el Real Madrid a final de temporada y se retirará del fútbol tras la Eurocopa. Y lo hace con un palmarés de auténtica leyenda. El centrocampista alemán colgará las botas con las vitrinas llenas de títulos. Concretamente, 22 trofeos en 463 partidos, que podrán ser 23 si el conjunto blanco levanta la decimoquinta Champions League el próximo 1 de junio ante el Borussia Dortmund.

«17 de julio de 2014, el día de mi presentación en el Real Madrid, el día que cambió mi vida. Mi vida como futbolista, pero sobre todo como persona. Fue el comienzo de una nueva vida en el Club más grande del mundo. Hoy, después de 10 años, al final de la temporada, esta vida llega a su fin. Nunca olvidaré esta década tan apasionante y exitosa», comenzaba el futbolista del Real Madrid en el comunicado donde anunciaba su despedida.

Una década tan exitosa a la par que laureada en la historia del club. Toni Kroos se retira del Real Madrid con 4 Copas de Europa, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 1 Copa del Rey y 4 Supercopas de España. Un total de 22 títulos en 463 partidos, pero que podrán ser 23 trofeos si el conjunto blanco toca el cielo de Londres el próximo 1 de junio.

«Hoy estoy feliz y orgulloso de haber encontrado en mi cabeza y en mi corazón el momento adecuado para esta decisión. Mi ambición siempre fue terminar mi carrera en la cima de mi nivel. A partir de este instante, en mi mente sólo hay un pensamiento principal y nada me va a apartar de esto: ¡¡¡A por la 15!!! ¡HALA MADRID Y NADA MÁS!», zanjó Toni Kroos en el comunicado donde anunció su retirada. Una gran despedida en el Bernabéu