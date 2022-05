Ancelotti da el fin de semana libre a Benzema y no estará contra el Cádiz

Karim Benzema no estuvo presente en el entrenamiento que llevó a cabo el Real Madrid antes de medirse al Cádiz en el encuentro perteneciente a la penúltima jornada de Liga. El francés tiene el fin de semana libre, por lo que no viajará a tierras gaditanas, donde no iba a ser titular, y podrá descansar.

Tampoco trabajaron al mismo ritmo que sus compañeros en el entrenamiento Alaba, Vallejo, Marcelo y Jovic. El objetivo del austriaco, con el que no hay prisa, es que esté al cien por cien para medirse al Betis la próxima semana. Sí se entrenó en la primera mitad de la sesión con normalidad Dani Ceballos, aunque, en principio, no viajará a Cádiz.