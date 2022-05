Ancelotti: «Contra el Betis jugarán los que van a jugar la final de Champions»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid frente al Atlético en el Metropolitano. Los rojiblancos ganaron gracias a un solitario gol de Carrasco de penalti. Los blancos no se jugaban nada, pero en el tramo final con la entrada de Valverde, Vinicius y Modric estuvieron cerca de conseguir la igualada.

Primera parte

“No es periodos de broncas. No estábamos contentos porque hemos fallado muchos pases. El aspecto mental es muy importante. El Atlético tenía ventaja porque necesitaba puntos. En la segunda parte hicimos un mejor partido, dimos descanso a los que estaban cansados. Ha sido un buen partido. Tenemos que seguir así. La prioridad era evitar problemas, dar minutos a los que habían jugado menos y el jueves será igual. El objetivo es bastante claro. Estos partidos nos sirven para tener ritmo”.

Reflexión

«Ha sido un buen partido, competido, igualado. Hemos jugado mucho mejor en la segunda parte y no podíamos pedir mucho más a este partido porque llegábamos de una semana muy excitante».

Mariano

“Estaba en el once titular, pero no se encontraba cómodo. Tuvo una pequeña molestia en el isquio. No estaba cómodo y metí a Jovic, que ayer tuvo gastroenteritis. A Benzema no quería meterlo”

Benzena

“Estaba cansado y lo primero que quería hacer era evitar problemas”.

Jovic

“La primera parte ha sido muy complicada porque no llegaba el balón”.

Tocados

“La idea es que todos estén disponibles”.

Valverde

“Sí, se puede decir que es intocable”.

28 días para la final

“Tenemos el tiempo justo. Tenemos que jugar estos partidos que nos vienen bien. Podemos recuperar a todos y llegar bien a la final”.

Plan para la final

«Jugamos el jueves, por lo que no se puede trabajar. Después del partido de Cádiz no haremos pretemporada, prepararemos una semana normal como siempre hemos hecho con dos semanas de trabajo. Lo mejor es tocar lo menos posible. Van a jugar los que menos han jugado el próximo partido y contra el Betis los que van a jugar la final. Lo más importante es llegar a la final sin lesiones y en eso estamos preocupados».