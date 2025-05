Ancelotti bendice a Huijsen: «Tiene mucha proyección y potencial»

Carlo Ancelotti compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Sevilla y Real Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán. En este duelo sólo se juegan los tres puntos ambos equipos, ya que a nivel clasificatorio ambos equipos se han quedado sin objetivos. Los andaluces ya están salvados, mientras que los blancos ya no pueden seguir aspirando a ganar el título de Liga después de que el Barcelona cantara el alirón frente al Espanyol el pasado jueves.

«Siempre nos ha costado el Sáchez-Pizjuán. El objetivo es terminar bien la temporada. Lo hicimos bien contra el Mallorca y hay que hacerlo bien mañana», comenzó el entrenador del Real Madrid. «Lo disfruto, aunque quería pelear por la Liga. Lo voy a disfrutar hasta el último día y, después, prepararé otro desafío», comentó.

Sobre Davide Ancelotti, explicó lo siguiente: «Es una parte importante de mi cuerpo técnico, con el que tengo una relación especial. A veces me dice cosas que otros no se atreven a decir por nuestra relación. Tengo un cuerpo técnico joven y con entusiasmos. Tenemos unos analistas muy buenos y el Real Madrid podrá disfrutar en el futuro. Me gusta mucho. Llevamos mucho trabajando junto y somos una familia».

Ancelotti también habló del título del Barcelona: «Esto es parte del fútbol. A veces no eres capaz de sacar lo mejor. El Barcelona lo ha hecho muy bien, hay que felicitarlos y han sido más continuos con un fútbol más bonito. El próximo año será otra historia distinta».

El italiano fue preguntado por el fichaje de Huijsen: «Es un gran jugador, joven, que tiene mucha proyección y mucho potencial. El fichaje es muy bueno. Todos los jugadores que ficha el Madrid me hacen mucha ilusión, porque el Madrid siempre quiere estar al máximo. El año pasado no era pensable porque teníamos en la plantilla la vuelta de Alaba, Militao, bien, Carvajal, bien. Pero las lesiones nos han perjudicado». «Desde que estoy aquí el Real Madrid ha fichado a muchos jugadores, por lo que no podía pedir más», comentó.

Sobre si ha reflexionado por la temporada, comentó lo siguiente: «Se podía sacar más de cada uno de nosotros. Sacar una evaluación individual mía ahora mismo es imposible. Nunca los criticaré, que me han dado muchas alegrías. Para mí seguirán siendo los mejores si en algún momento no sacan su mejor rendimiento».

También habló de Mbappé y la lucha por la Bota de Oro: «Para él es importante. Va a marcar más de 40 goles. Ha sido una temporada muy buena, pero puede ser mejor. Su primer curso ha sido muy notable».

«Bien, bien. Obviamente, he recibido mucho cariño de todos mis colegas estos años. Es algo bonito que aprecien tu trabajo y tu manera de ser. Voy a disfrutar estos días», explicó sobre los elogios de sus compañeros de banquillo como Simeone o Flick.

Para finalizar, analizó si le ha faltado ambición al equipo: «Yo creo que no. No ha sido un problema de crearlo. Este equipo en el pasado ha sido capaz de creer cosas cuando nadie lo creía. Las remontadas que hemos tenido pasan por eso. Ha sido un problema evidente que, como he dicho, la clave de la temporada han sido las lesiones que hemos tenido en defensa. Han sido demasiadas lesiones y de jugadores muy importantes. En el partido contra el Barcelona faltaban Militao, Alaba, Rüdiger, Carvajal y Mendy. El problema ha sido ahí».