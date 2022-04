Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo que medirá a Osasuna y Real Madrid en El Sadar. Los blancos buscan una victoria que les dejaría a cuatro puntos del título. El italiano explicó que Modric descansará ante los navarros, Benzema jugará y espera que Casemiro esté ante el City.

Mensaje a sus jugadores

“El mismo que en los otros partidos. Estamos cerca de ganar la Liga, pero todavía hay que jugar encuentros. Mañana es un campo muy difícil y vamos a intentar preparar un partido para ganarlo y acercarnos más al título”.

Campeón

“No me siento campeón, tengo demasiada experiencia para tener ese sentimiento. Estamos cerca, lo estamos haciendo bien, pero todavía no se ha acabado. Tenemos una nueva oportunidad ante Osasuna y es el objetivo de todos”.

Benzema

“Yo creo que en la evaluación de este momento, cuando un jugador está bien, no necesita descansar. No tiene ningún sentido no meterlo. Mañana va a jugar”.

Rodrygo

“Rodrygo está haciendo una buena temporada. Ha marcado la diferencia cuando ha entrado a los partidos. No digo que cambie los encuentros, pero sí pone su energía y su calidad. Asensio también lo está haciendo muy bien. Estamos disfrutando de los dos”.

Cuentas

“Las cuentas que hacemos son simples. Tenemos que hacer tres puntos contra Osasuna, otros tres con Espanyol y si necesitamos más pues contra el Atlético. No necesito ser un matemático, me gusta más historia”.

Modric

“Modric es uno de los jugadores que está cansado y descansará ante Osasuna. No va a jugar”.

Casemiro

“Ha tenido un pequeño problema, como Jovic y Mariano. No le permite jugar contra Osasuna, pero creo que los tres estarán disponibles ante el City”.

Champions o Liga

“Las dos me hacen ilusión”.

La flor de Ancelotti

“La magia la tiene este estadio, este club, que tiene algo especial. La suerte siempre es una cualidad. Si me dicen que tengo suerte es que tengo una cualidad más. Napoleón decía que prefería a los generales con suerte que con calidad”.

Dificultad: Liga o Champions

“No lo sé. Tengo que evaluar toda mi historia. Ganar es complicado y solo no lo puedes hacer. He tenido suerte de entrenar grandes clubes que te dan la oportunidad de ganar títulos. Hay entrenadores que hacen un trabajo fantástico evitando el descenso, que se puede considerar como ganar un título”.

Vinicius

“No lo veo nervioso cuando no marca. No tiene la obsesión de marcar goles. Lo está haciendo muy bien y sigue haciéndolo. Si marca o no no es importante.

Piqué y Rubiales

“Tengo orejas para escuchar y ojos para ver, pero no quiero hablar de este tema”.