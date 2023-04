Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al encuentro que enfrentará a Real Madrid y Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos regresan a la Liga tras golear al Barcelona en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey y clasificarse para la gran final, que se celebrará en Sevilla el próximo 6 de mayo.

Momento del equipo

«Estamos un poco cansados. No tenemos problemas. Todos menos Mendy están disponibles. Tenemos el día de mañana para evaluar como están y seguir metiendo el mejor equipo para pelear hasta el final».

¿Cómo está?

«Estoy muy bien. Tranquilo e ilusionado. Vemos muy bien al equipo. A nivel personal igual. Después de los partidos estoy tan cansado que no tengo ganas de estar contento, sólo quiere estar tranquilo. En partidos como el miércoles hay mucha presión antes».

Se cambiaría por Xavi

«Para mí entrenar al Barcelona es imposible, por lo que no me cambiaría. Hay que respetar la historia de cada club, teniendo en cuenta que tengo mucho respeto por el Barça y Xavi. Me encuentro muy a gusto en el mejor club del mundo, en un sitio donde la gente me quiere mucho y no quiero cambiar. Vamos a jugar la cuarta final de la temporada. Estamos satisfechos, pero vamos a terminarlo bien. Tenemos desventaja en Liga porque el Barça lo ha hecho muy bien. Terminar bien significa ganar otros títulos y eso sería espectacular. Sigue viva la Liga. Nosotros también pensamos en ella, porque los partidos del campeonato nacional ayudan a tener un buen ambiente».

Gavi Vs Vinicius

«Ha sido un partido con una rivalidad fuerte. Lo que puedo decir de Vinicius es que está marcando una época en el Real Madrid y en el fútbol en general. Está haciendo cosas muy importantes».

Goleada en el Camp Nou

«Le pongo en un sitio importante porque si la ganas llegas a la final. A nivel futbolístico le pongo en un sitio muy alto, pero tengo que meter muchas finales».

Futbolístico

«No hay mucha diferencia. Estos partidos que hemos remontado nos dan mucha confianza. Veo un ambiente muy unido y enchufado, también de los que no juegan».

Cifra de partidos

«Lo miré el otro día por casualidad. No tenía claro cual era el número. Dije que estaba cerca del 1.300 que tendré que celebrarlo. He hecho muchos».

Golpe en la mesa

«Lo que pienso es que de 1.272 partidos no tengo que demostrar nada a nadie. Todo el mundo me conoce».

Renovaciones

«Hay avances porque están hablando. Y creo que al final van a buscar una solución».

Alaba

«Ha sido una temporada en la que ha tenido muchos problemas, pero está muy bien ahora. En estos dos partidos en los que ha mantenido la portería a cero ha sido importante».

Benzema, Modric y Kroos

«Los veo como siempre. Pueden tener momentos de mejor nivel o peor. Es normal. Los tres se pueden pensar que no tienen la energía de los jóvenes, pero la manera que tienen es única y no la puedes comprar».

Continuidad de los tres

«Yo creo que van a seguir. El día que paren algo tiene que cambiar. El futuro del club es en otra línea. Tenemos fantásticos jóvenes que van a marcar una época y será diferente a la de Modric, Kroos y Casemiro».

Rodrygo

«Ha llegado un poco más tarde porque tenía un problema personal. Está disponible para mañana y pienso que va a jugar».

Vinicius

«Está entrenando para mejorar la definición. Ha tenido más confianza y es más paciente. Lo está manejando muy bien. Para él hemos preparado un trabajo individual específico para intentar mejorar el tiro final. Su techo es la continuidad que tiene que tener. Le va a ayudar el físico que tiene».

El día libre

«Fui con mi mujer al campo en bici. Lo he pasado muy bien».

Dudas

«No me sorprende. Es nuestro trabajo, estamos en el foco y no tengo muchos problemas. Llevo casi 2.500 ruedas de prensa, por lo que dejadme en paz (risas)».