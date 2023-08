Almería – Real Madrid: horario y dónde ver online en directo y por televisión el partido de Liga

El Real Madrid visita Estadio de los Juegos Mediterráneos para enfrentarse al Almería en el partido que corresponde a la jornada 2 de la Liga EA Sports. Será el segundo choque consecutivo que el conjunto que dirige Carlo Ancelotti dispute lejos del Santiago Bernabéu después de que en la primera fecha del campeonato debutasen ante el Athletic Club con una convincente victoria por 0-2 con los goles de Rodrygo y Bellingham.

Este sábado 19 de agosto a las 19:30 horas, una menos en Canarias, el Real Madrid se cita con un Almería que intentará reponerse de la derrota que sufrió en la primera jornada ante el Rayo Vallecano. Por su parte, los pupilos de Carlo Ancelotti quieren continuar con su pleno de victorias y es por ello que trabajarán para volver a sumar tres puntos a su casillero.

Será el Estadio de los Juegos Mediterráneos el escenario donde se pondrán a prueba estos dos conjuntos y que los aficionados podrán ver en televisión en directo a través de Dazn. El espectáculo estará servido en el feudo almeriense, donde los aficionados locales esperan ver a su equipo dar la sorpresa ante un Real Madrid que tiene el claro objetivo de acabar ganando la Liga EA Sports después de que el curso pasado fuera un paseo para el Barcelona.

En cuanto a las alineaciones, este choque podría ser perfectamente el debut de Kepa Arrizabalaga si Carlo Ancelotti lo estima oportuno y veremos si Nacho o Rüdiger acompañan a Alaba tras la lesión de Militao. El que parece que no se moverá del once es Jude Bellingham, que brilló en San Mamés. En el Almería continúa lesionado Leo Baptistao, por lo que el brasileño no estará en el ataque de los rojiblancos.

Dónde ver en directo el Almería – Real Madrid

El Almería – Real Madrid se emitirá en directo en televisión a través de Dazn, que está disponible en Movistar+. Si quieres ver online en vivo el Almería – Real Madrid, puedes hacerlo en streaming a través de la aplicación de Dazn. Además, en DIARIO MADRIDISTA te contaremos la narración online en directo del partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga EA Sports, con el minuto a minuto, resultado y goles del Almería – Real Madrid desde una hora antes del arranque del mismo.

Horario del Almería – Real Madrid

El Real Madrid se enfrenta al Almería en el partido correspondiente a la jornada 2 de la Liga EA Sports desde las 19:30 horas, una hora menos si te encuentras en las Islas Canarias.

Dónde se juega el Almería – Real Madrid

El Estadio de los Juegos Mediterráneos acoge este sábado 19 de agosto de 2023, desde las 19:30 horas (horario peninsular) el encuentro correspondiente a la jornada 2 de la Liga EA Sports entre el Almería y el Real Madrid.

El árbitro del Almería – Real Madrid

El colegiado designado para el partido del Estadio de los Juegos Mediterráneos de este sábado entre el Almería y el Real Madrid es José María Sánchez Martínez. En el VAR estará Eduardo Prieto Iglesias.