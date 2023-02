Alineación del Real Madrid ante el Al-Hilal: Carvajal regresa al lateral

La alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos con el Al-Hilal en la final del Mundial de Clubes tendrá como gran regreso a Dani Carvajal en el lateral derecho, que no pudo jugar en la semifinal al sufrir una gripe que le provocó fiebre. La gran duda está en saber si Ancelotti mantendrá en el once titular a Kroos y Modric o sentará a uno de ellos para poner a Ceballos en el once titular.

El que estará en la portería es Lunin. El ucraniano jugará su primera final con el Real Madrid. Al lateral derecho regresará un Dani Carvajal que ya está recuperado de la gripe que sufrió en semifinales, mientras que en el costado izquierdo la duda es si formará Nacho o Ancelotti mantendrá a Camavinga. La pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Alaba.

En el centro del campo está el gran debata y la gran decisión de Ancelotti. Tchouaméni estará en el corte, mientras que el entrenador italiano tendrá que decidir si apuesta por la pareja Modric y Kroos o si deja en el banquillo a uno de los dos para dar paso a Dani Ceballos.

Por último, en el ataque hay menos dudas. Fede Valverde, que está recuperando su mejor versión, jugará en el costado derecho, Vinicius formará en la izquierda y Rodrygo será la principal referencia ofensiva y hará de un Benzema que está en el banquillo.