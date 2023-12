La alineación del Real Madrid para el duelo que medirá a los blancos contra el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu tiene una gran duda: ¿quién será el portero de los blancos? Ante el Betis jugó Lunin, frente al Unión Berlín el elegido fue Kepa, por lo que ahora, Ancelotti tendrá que decidir si apuesta por el ucraniano o por el español. Una elección importante.

En la defensa, hay pocas incógnitas en la alineación del Real Madrid. Ancelotti sigue sin poder contar con Carvajal, por lo que Lucas Vázquez será el lateral derecho contra el Villarreal. Por el costado izquierdo actuará Mendy, que fue suplente frente al Unión Berlín el pasado martes. Por último, la pareja de centrales será la formada por Rüdiger y Alaba.

En el centro del campo, la gran duda es si Ancelotti apostará por Brahim o Modric. El resto de la medular está claro. Valverde y Kroos continuarán en el doble pivote que tan bien está funcionando al Real Madrid, mientras que por delante jugará Bellingham, seguro, y, en principio, el andaluz. Tchouaméni está recuperado, pero empezará en el banquillo.

Finalmente, en el frente ofensivo, los elegidos también están claros. Por un lado, jugará Rodrygo Goes, que sigue a un grandísimo nivel, mientras que por el otro actuará Joselu, que hizo dos goles contra el Unión Berlín en la Champions.

Kepa o Lunin

«Lo tengo decidido, pero no he hablado con los dos. Quiero que primero lo sepan ellos por mi boca antes que leerlo en la prensa. Lo bueno es que me hacen dudar por la simple razón de que están bien los dos», explicó Carlo Ancelotti en la rueda de prensa previa al duelo contra el Villarreal.

Sin duda, esta es la gran incógnita de la alineación del Real Madrid. No la duda, ya que Ancelotti ha dejado claro que lo tiene claro. El italiano se lo comunicará a los porteros dos horas antes del partido, pero la realidad es que en estos momentos es complicado saber quién será el guardameta de los blancos ante el Villarreal.

Hay que recordar que tras la lesión muscular que sufrió Kepa, Lunin se puso bajo los palos de la portería del Real Madrid, demostrando un grandísimo nivel en todos los partidos. A pesar de esto, cuando Kepa regresó y a tenor de las declaraciones de Ancelotti, se dio por hecho que el vasco iba a regresar a la titularidad, pero el ucraniano hizo dudar al italiano, que le mantuvo ante Granada y Betis. Por ello, la decisión que tome ahora será tan importante.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Villarreal: Kepa o Lunin; Lucas Vázquez, Rüdiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Brahim, Joselu; Joselu y Rodrygo.