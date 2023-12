Ancelotti: «El regalo ya lo tengo, que es ser entrenador del Real Madrid»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a Real Madrid y Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu. Los blancos, tras empatar ante el Betis en la pasada jornada y ganar al Unión Berlín en Champions, buscan tres nuevos puntos en el que será el último partido del año en el coliseo madridista.

El italiano analizó el que será el último partido del año en el Bernabéu: «Estamos cerca de Navidad. Jugamos contra un equipo que está bien organizado, pero estamos en un buen momento. Queremos terminar bien este primer tramo de la temporada, donde hasta ahora lo hemos hecho bien».

Sobre la portería, Ancelotti explicó lo siguiente: «Lo tengo decidido. No he hablado con ellos. Quiero que primero lo sepan ellos antes que leerlo en la prensa. Lo bueno es que me hacen dudar porque los dos están muy bien».

Ancelotti también habló de su renovación: «El regalo ya lo tengo, que es ser entrenador del Real Madrid. El regalo me lo pueden dar mañana los jugadores ganando el partido». «Si el club está contento, yo estoy contento. Para renovar no hay prisa. Hasta el 30 de junio de 2024 estamos aquí», añadió.

«No sé si es el momento más tranquilo. Estamos manejando bien la temporada a pesar de los problemas. No sé lo que pasará mañana. Tengo confianza. Estamos centrados en lo que tenemos que hacer, ya que la temporada es muy larga. Nos quedan seis meses más», comentó.

Ancelotti también habló de Endrick y del consejo que le daría: «A los jóvenes el consejo es disfrutar del momento. Nos ha venido a visitar, a ver el partido y ya hemos hablado con él, aunque hay que esperar hasta junio». «Está aprendiendo español. Está muy centrado en lo que tiene que hacer. Nosotros lo esperaremos hasta julio», comentó.

«El año pasado había una línea muy clara, que era Benzema y luego Modric. Este año ha cambiado. Joselu los tira muy bien, pero no siempre juega. Hay que arreglarlo con lo que se puede entrenar. Tirar un penalti no es solo un problema técnico, sino también de ambiente», comentó sobre los errores de los madridistas en las penas máximas.

Ancelotti también habló de la Superliga: «Hay que esperar al día 21, que puede pasar algo importante para cambiar el calendario del fútbol mundial. Hay que aguardar a ese día».

Sobre las palabras de Xavi, explicó que «no puede decir cual es el equipo más complicado». «Es normal que un entrenador tenga críticas. El juicio sobre un entrenador es sólo los resultados, a nadie le importa la metodología y la habilidad. Sólo vale si gana o no, esto es lo que hay que aceptar y Xavi lo sabe. Es un gran profesional, un gran entrenador y puede manejar estas situaciones»

«Si Kroos vuelve con Alemania, Alemania tiene la suerte de tener a uno de los centrocampistas más grandes del mundo», finalizó la rueda de prensa el entrenador del Real Madrid.