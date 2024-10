Alineación del Real Madrid contra el Celta: Courtois vuelve a la portería y Ancelotti seguirá apostando por cuatro centrocampistas

La alineación del Real Madrid para el encuentro que mide a los blancos contra el Celta en el estadio Municipal de Balaídos tendrá como gran novedad el regreso de Courtois a la portería. Ancelotti ha recuperado al belga, que tras perderse los duelos contra Lille y Villarreal por una dolencia muscular, volverá a formar bajo palos.

En defensa, la gran novedad de la alineación del Real Madrid será ver a Lucas Vázquez en el lateral derecho. El gallego asumirá la primera titularidad tras la grave lesión de Carvajal. En el costado izquierdo formará Mendy, mientras que la pareja de centrales será la formada por Militao y Rüdiger.

En el centro del campo, Ancelotti seguirá apostando por cuatro centrocampistas. Tchouaméni formará en el corte, mientras que por delante lo normal es que el italiano se decante por un Valverde que, por el momento, no necesita descansar, y por Camavinga. Por delante, regresando a la punta del diamante, jugará Jude Bellingham.

Por último, arriba para los goles, Ancelotti apostará por Mbappé y Vinicius. Ninguno de los dos ha ido con sus respectivas selecciones, Francia y Brasil, y están frescos para este duelo. Por lo tanto, el que descansará será Rodrygo Goes, que jugó los dos partidos clasificatorios para el Mundial de 2026 con Brasil. El delantero llegó a la capital el jueves.

Un Mbappé feliz

Carlo Ancelotti reconoció en rueda de prensa que ve «feliz» a Kylian Mbappé, que aseguró es «un jugador distinto al de antes del parón», y evitó hablar de su viaje a Suecia, al asegurar que todo lo que se está investigando por una supuesta violación, son «especulaciones».

«Mbappé ha aprovechado este parón para mejorar su condición, recuperarse de sus lesiones Y está muy bien, feliz, con ganas de jugar y ser importante para el equipo. La verdad que estos quince días le han ayudado mucho. Es un jugador distinto al de antes del parón», afirmó.

«No estoy aquí para comentar especulaciones, me focalizo en el trabajo que hace. Le ha venido muy bien un descanso programado y nada más. Las especulaciones de fuera no les doy cuenta», añadió.

No desveló Ancelotti si ha tratado la situación con Mbappé, pero sí defendió que sus futbolistas puedan elegir el destino que quieran cuando tienen días libres para desconectar.

«Hablo con los jugadores todos los días y puedo comentar lo que he dicho. En este momento son especulaciones, veo al jugador trabajar muy bien, está feliz y contento. No lo veo afectado para nada. Tiene mucha ilusión para ayudar al equipo», defendió.

«Los días de descanso estaban programados para él y después cada uno elige lo que quiere hacer. A mí, no me importa dónde los jugadores quieren descansar. Yo me fui a Londres dos días y no he pedido permiso a nadie. No tengo una agencia de viajes para organizar los viajes de los jugadores», dijo con ironía.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el encuentro que enfrentará a los blancos contra el Celta: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham; Vinicius y Mbappé.