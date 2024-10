El Celta abre hostilidades con el Real Madrid: «El título que nunca tendréis»

Sorpresa este jueves por la noche. A menos de 48 horas del partido entre el Celta de Vigo y el Real Madrid, los celtistas emitieron un sorprendente comunicado. “Hay un título que nunca tendréis”, titula el club gallego. Y, en el fondo, no les falta la razón. Efectivamente, en el año 2000, los celestes ganaron la Copa Intertoto contra el Zenit de San Petersburgo. Karpin y Juanfran ofrecieron el “único título continental para el fútbol gallego” al Celta. Pero, ¿por qué ‘atacar’ de esta manera al equipo de Chamartín?

Parece que todo forma de una estrategia de marketing. ‘Atacar para luego dar la mano’, porque sí, el club gallego invita a los aficionados madridistas a conocer ese título que “nunca lucirá en sus vitrinas”, explicaban. «El Celta invita a todos los aficionados madridistas a que aprovechen esta oportunidad única de disfrutar de cerca del trofeo europeo que nunca tendrán. Para ello, se habilitará un stand en los exteriores del estadio vigués, desde las 18:00 horas hasta las 21:00 horas del sábado 19», lanzaba la entidad celeste.

Un movimiento que extrañó en redes y en los medios, pero que supo alentar el partido de la décima de la Liga. Porque además, los celtistas lo saben, no son «exentos de grandeza». El Celta nunca ha ganado un trofeo mayor en España. Solamente destacan cuatro títulos de Segunda División, una Segunda B y una Tercera División. Lo demás, galardones regionales. Comparados con el Real Madrid, se quedan cortos. “Sin duda, el club más laureado de la historia del fútbol mundial, con 130 títulos. Entre ellos, destacan las flamantes 15 Copas de Europa y un total de 23 trofeos europeos”, reconocen los gallegos.

Además, es ‘normal’ que este trofeo falte en los historiales del Real Madrid. La Copa Intertoto es una competición que se jugó en cada verano desde 1995 hasta 2008. A tipo de comparación, sería un poco como la Conference League de ahora. Los equipos que no consiguen clasificarse a Champions o a la Copa de la UEFA (ex Europa League), jugaban la Intertoto para intentar ganarse un sitio en la misma Copa de la UEFA. El Madrid no disputó aquella competición porque siempre estaba metido en Champions. De hecho, la Séptima se ganó unos meses antes de que existiese la Intertoto. Y entre esas fechas, los merengues ganaron también la Octava (1999-00) y la Novena (2001-02).

El Real Madrid no respondió al Celta. Lo hará en el campo, como siempre lo ha hecho en sus once anteriores visitas a Balaídos. Impolutos desde hace más de una década en tierras celtistas, los blancos acumulan nueve victorias y dos empates para 32 goles marcados y 14 encajados. Sin embargo, si no hubo comunicado desde Concha Espina, el Real Club Deportivo sí que respondió a los celestes. En su cuenta de X (Twitter), el Dépor publicó una foto de sus siete títulos conquistados: una Liga, una Copa España, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España. Con ello, un mensaje a sus vecinos gallegos: «Para saber más de títulos». Respuesta de los vigueses: «Que sí… Nuestro comunicado iba con segundas», refiriéndose a que los de Riazor están justamente en Segunda División. Buen pique.