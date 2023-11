La alineación del Real Madrid para el duelo que enfrentará a los blancos contra el Sporting de Braga en el estadio Santiago Bernabéu tiene alguna incógnita. Tanto en defensa como en el centro del campo, hay opciones de que Ancelotti apueste por hacer rotaciones. El que no será titular es Arda Güler, que seguirá esperando su oportunidad en el banquillo.

La alineación del Real Madrid tendrá en la portería a Kepa. El vasco será titular bajo palos. En el lateral derecho podría haber cambios, ya que Lucas Vázquez podría dar descanso a Dani Carvajal. En el costado izquierdo, Fran García apunta a seguir siendo titular, mientras que la pareja de centrales será la formada por Nacho Fernández y Rüdiger. Por lo tanto, Alaba también descansará.

En el centro del campo de la alineación del Real Madrid también habrá novedades. Camavinga repetirá en el corte, mientras que por delante lo normal es que Valverde y Kroos sean titulares. Modric descansaría ante los lusos.

Y en el ataque, Ancelotti es donde puede apostar por la gran novedad de la alineación del Real Madrid. Y es que, Bellingham, que ha entrado en la convocatoria, apunta a suplente por los problemas que tiene en el hombro izquierdo y su posición la podría ocupar un Brahim que encadena tres partidos sin jugar un solo minuto. Por delante, Rodrygo y Vinicius formarán el frente ofensivo.

Güler espera su momento

Arda Güler repite en una convocatoria por segundo partido consecutivo y ante el Sporting de Braga tiene opciones de debutar. Si el partido va bien para los intereses madridistas, es posible que Ancelotti apueste por el turco para que se estrene como jugador blanco.

Una de las novedades del entrenamiento del Real Madrid previo al partido de Champions contra el Sporting de Braga fue comprobar como Vincenzo Montella, seleccionador de Turquía, estuvo presente en la sesión de los blancos junto a Carlo Ancelotti.

Montella estuvo hablando en todo momento con su compatriota durante el entrenamiento del Real Madrid y viendo muy de cerca a Arda Güler, una de las promesas del fútbol turco que ya está recuperado y su debut con el Real Madrid podría llegar muy pronto.

Ancelotti mima a Brahim

La novedad en la alineación del Real Madrid podría ser la presencia de Brahim Díaz, de quien ha hablado Ancelotti en rueda de prensa. «Estoy hablando con él. No ha tenido muchos minutos, pero sé que es un jugador que puede aportar y que estará disponible. La competencia es muy grande, pero es un jugador que me gusta por sus características, su profesionalidad y seriedad. Va a tener su papel mañana o en los próximos partidos. He leído que le he sentenciado y yo no sentencio a nadie. No soy un juez. La palabra sentenciar la utilizáis mucho. Sentenciar a alguien no es bueno y no lo hago. Tengo algo especial con Brahim porque ha jugado en el Milan», aseguró el entrenador italiano.

Alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para el duelo contra el Sporting de Braga: Kepa; Lucas Vázquez, Rüdiger, Nacho, Fran García; Camavinga, Valverde, Kroos, Brahim; Rodrygo y Vinicius.