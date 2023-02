Alerta Alaba

David Alaba llega al momento más importante de la temporada, cuando los blancos se juegan su futuro en la Liga, la Champions y la Copa, en una situación de alerta. Primero, por la situación física del austriaco, que se lesionó a los 23 minutos del duelo que enfrentó a Liverpool y Real Madrid en Anfield aquejado de una dolencia en el isquio de la pierna derecha.

Los servicios médicos del Real Madrid le someterán a pruebas médicas en la jornada del jueves para determinar el alcance de la lesión. A poco que tenga, se perderá el derbi madrileño ante el Atlético y la ida de las semifinales de la Copa del Rey frente al Barcelona. En las primeras exploraciones, las sensaciones del club blanco no son las mejores.

Hay que recordar que Alaba sufrió una lesión en el sóleo de la pierna derecha en los primeros días de 2023 que le impidió´viajar a la Supercopa de España. Esta dolencia le dejó en el dique seco en siete partidos: las dos de Riad, dos eliminatorias de Copa (Villarreal y Atlético) y tres partidos de Liga (San Mamés, Real Sociedad y Valencia).

Estas lesiones preocupan en el Real Madrid. Y es que, Alaba, que no jugó el Mundial de Qatar, ha sufrido dos lesiones musculares en los dos primeros meses de 2023. También fue víctima de una gastroenteritis en los días previos a la disputa del Mundial de Clubes en Rabat.

Por otro lado, Alaba no está a su mejor nivel deportivo. Las lesiones no le han permitido recuperar su mejor nivel desde que regresó el fútbol tras el Mundial de Qatar. En Rabat, como lateral izquierdo, formó parte de la verbena defensiva madridista ante el Al-Hilal, mientras que contra al Liverpool se vio superado por Salah hasta que se rompió. El austriaco no está en su mejor momento.

Nacho se abre paso

Mientras, Nacho Fernández, el eterno comodín, se abre paso y se gana ser titular. Ante el Liverpool dio una lección defensiva y con su entrada al terreno de juego, Salah dejó de hacer daño a los madridistas. Contra el Atlético y, en principio, contra el Barcelona, será titular.