Cómo va el Real Madrid – Al-Ahly, en directo | Ver online y por TV el partido del Mundial de Clubes 2023

El Real Madrid se enfrente este miércoles 8 de febrero al Al-Ahly en la semifinal del Mundial de Clubes 2023 en Marruecos, en el Estadio Moulay Abdellah. Los blancos buscan una plaza en la final ante un rival siempre correoso y que busca dar la sorpresa. El Al Hilal, tras sorprender al Flamengo, espera en la final.

Al-Ahly – Real Madrid, en directo

¡Al descanso (0-1)!

Vence el Real Madrid tras los primeros 45 minutos en esta semifinal del Mundial de Clubes 2023 ante el Al-Ahly. El tanto de Vinicius al borde del descanso pone por delante a los blancos, que se encontraron a un conjunto egipcio muy replegado y con las líneas muy juntas. Un error permitió al brasileño poner el 0-1.

Min 42 – ¡GOOOOOOOOOOOL DEL REAL MADRID!

¡Goooooooooool de Vinicius! El Real Madrid se adelanta ante el Al-Ahly con un gol del brasileño, que la picó de manera fantástica en el mano a mano con el portero. Mala salida de pelota de los egipcios que aprovechó Vinicius para poner por delante a los de Ancelotti.

Min 41 – Toca y toca el Madrid

Los blancos tocan y tocan la pelota pero no están encontrado los espacios en el entramado defensivo del Al-Ahly, muy bien replegado hasta el momento. Necesita que aparezca más Rodrygo y Vinicius el equipo blanco, mucha acumulación por dentro.

Min 39 – Muy osado Elshatat

Disparo desde 45 metros de Elshatat que queda lejos de portería.

Min 37 – ¡De primeras Valverde!

Pase en largo de Tchouameni para la carrera de Valverde directa al área. El charrúa no la deja caer y le pega de primeras, aunque muy mordida, atrapándola fácil el portero.

Min 31 – ¡PARADÓN SALVADOR DE LUNIN!

El Al-Ahly se está creciendo y cuando llega, llega con peligro. Gran disparo casi sin ángulo del egipcio que tiene que escupirla a córner Lunin, que despeja ante el golpeo que iba a puerta.

Min 30 – ¡AL PALO RODRYGO!

Robo de Rodrygo en la banda, se va de un defensor tras quebrarlo y en el mano a mano con el portero, se la pica y la pelota estrella en el palo.

Min 29 – Viniiiiiicius

Buen pase filtrado de Rodrygo para Vinicius, que se cierra demasiado y la intenta colar en el palo largo sin éxito. Se le va por poco.

Min 28 – ¡Lo intenta Tchouameni!

Gran disparo de media distancia de Tchouameni, que probó con su diestra y el portero no logra atrapar, rechazando la pelota y despejando después su defensa.

Min 27 – ¡LA TUVO EL AL-AHLY!

Clarísima la oportunidad del Al-Ahly. Centro peligroso de Abdelkader tras desbordar y tras un cabezazo previo, Abdelmonem cabecea rozando el larguero.

Min 26 – Saque de esquina para el Al-Ahly

Muy rápido ahora Abdelkader para recorrer por izquierda y forzó el córner ante Rüdiger.

Min 22 – ¡La devuelve el Madrid!

Es ahora el equipo blanco el que recupera y el que sale a la contra con un robo de Nacho. La pelota va al punto de penalti y es Rodrygo el que dispara sin precisión. Modric estaba detrás y en mejor posición…

Min 18 – ¡LA TUVO EL AL-AHLY!

Recuperación del Al-Ahly tras un mal pase de Valverde que no controla Modric y arman la contra con velocidad. Filtran la pelota en el área para Sherif y éste dispara con la zurda pero no coge portería.

Min 13 – Internada de Vinicius

Está muy replegado el Al-Ahly y al Real Madrid le está costando penetrar en sus líneas. Tienen que aparecer los desequilibrantes como Vinicius, que logró de irse de un par por dentro pero no pudo con el tercero. Falta para los blancos.

Min 8 – Primera posesión larga del Al-Ahly

Tuvo la pelota con paciencia el conjunto egipcio pero no logró pasar de tres cuartos de campo, pisó territorio blanco y ya recuperó el Real Madrid. El control es de los merengues.

Min 3 – El Madrid monopoliza la pelota

Tiene el control absoluto el Real Madrid en estos primeros compases del partido. El Al-Ahly intente presionar con poco éxito.

Min 1 – ¡Arranca el partido!

Comienza la segunda semifinal del Mundial de Clubes 2023 entre Real Madrid y Al-Ahly. La primera pelota es blanca.

¡Ya están sobre el verde ambos equipos!

Decidido el sorteo y ya están ambos equipos preparados para que ruede la pelota.

¡Recordamos alineaciones!

Al-Ahly: Elshenawy, Maaloul, Metwally, Abdelmonem, Hany, Dieng, Elsoulia, Afsha, Abdelkader, Elshatat y Sherif.

Real Madrid: Lunin; Nacho, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Tchouameni, Kroos, Modric; Valverde, Rodrygo y Vinicius.

¡Ya calientan ambos equipos!

Salen a calentar Real Madrid y Al-Ahly sobre el césped del Estadio Moulay Abdellah. Muchas ganas desde el respetable para que arranque el partido.

Modric y Kroos, las brújulas

Sin Karim Benzema, hoy el peso y la batuta del Real Madrid recae en los dos veteranos mediocentros. De ellos nacerá el juego y en ellos estará el ritmo del partido. Valverde y Tchouameni completan un medio que debe marcar la superioridad.

Así llegaba el Real Madrid a la semifinal

El rompecabezas de Ancelotti

Carlo Ancelotti tira de Camavinga para cubrir el lateral izquierdo y coloca a Rodrygo como referente ante la ausencia de Benzema. Vinicius y Valverde serán las alas.

Alineación del Al-Ahly

La alineación del Al-Ahly: Elshenawy, Maaloul, Metwally, Abdelmonem, Hany, Dieng, Elsoulia, Afsha, Abdelkader, Elshatat y Sherif.

إليكم تشكيل فريقنا لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية 🦅💪#يلا_يا_اهلي #كأس_العالم_للأندية pic.twitter.com/Q83Z0TPDSK — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 8, 2023

¡Alineación del Real Madrid!

Tenemos alineación del Real Madrid para esta semifinal del Mundial de Clubes 2023: Lunin; Nacho, Rüdiger, Alaba, Camavinga; Tchouameni, Kroos, Modric; Valverde, Rodrygo y Vinicius.

¡Bienvenidos al Mundial de Clubes!

¡Buenas noches! Bienvenidos a la segundo semifinal del Mundial de Clubes 2023 que enfrenta al Real Madrid ante el Al-Ahly. Los de Carlo Ancelotti, con muchas bajas reseñables, afrontan este complejo partido en busca de la final del torneo donde les espera el Al Hilal, que dio la sorpresa en la jornada de ayer tumbando al Flamengo brasileño.

Ni Lucas Vázquez, ni Eden Hazard ni Ferland Mendy viajaron con el equipo y no estarán en la cita mundialista. Sí viajaron pero no están en la convocatoria ni Thibaut Courtois, Karim Benzema ni Eder Militao, todos tocados y ausencias sensibles en los esquemas de Ancelotti, que tendrá que improvisar un once de garantías sin ellos.

El Al-Ahly es uno de los clubes más laureados de Egipto, el campeón africano que ya ha demostrado su potencial tras derrotar con contundencia al Auckland City, por 3-0, y después al Seattle Sounders, al que vencieron por la mínima (0-1).