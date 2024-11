El agente de Davis ‘frena’ su fichaje por el Real Madrid: «No hay un acuerdo cerrado…»

Alphonso Davies es uno de los jugadores que baraja el Real Madrid para reforzar su plantilla, hasta el punto de que el club cuenta con poder cerrar este verano su incorporación. Llegaría libre, puesto que termina contrato con el Bayern, aunque ahora su representante ha querido frenar la operación. Al menos, públicamente. «No es verdad que ya hay un acuerdo cerrado», ha señalado Nedal Huoseh, el agente del futbolista.

El lateral zurdo del Bayern apunta a ser una de las gangas del próximo mercado. Desde el club blanco llevan años tras la operación, sabiendo que este 2025 termina su contrato y que su renovación está muy complicada. Sería una operación similar a la de David Alaba, Antonio Rüdiger o Kylian Mbappé, que ficharon como agentes libres cuando finalizaron su vinculación con sus respectivos equipos.

Ahora, los blancos buscan cerrar a un lateral de plenas garantías con Davies. Aunque confían en poder firmarle de cara al próximo verano, no será hasta el 1 de enero de 2025 cuando puedan cerrar la operación, puesto que el futbolista no puede vincularse a otro club que no sea el suyo hasta que no entra en sus seis últimos meses de contrato.

De ahí, que Huoseh haya negado la mayor, cuando ha sido preguntado respecto al posible acuerdo con el Real Madrid. Ha reconocido que, de cara al verano, Davies tiene «muchas opciones», no sólo la del conjunto blanco. «No hemos llegado a un acuerdo con ningún club. Un nuevo contrato con el Bayern también podría ser una opción. Cualquier información que sugiera lo contrario es incorrecta», señala.

Davies, única opción del Real Madrid

A pesar de todo ello, en el Real Madrid lo tienen claro. La opción para reforzar su lateral izquierdo es la del canadiense. En el conjunto blanco no valoran nada más allá de la llegada del todavía jugador del Bayern. La directiva quiere reforzar los dos laterales y, para ello, optarán por Alphonso Davies y Trent Alexander-Arnold. Dos futbolistas en una situación similar, puesto que llegarían tras acabar sus respectivos contratos y cobrando una prima de fichaje.

Sin embargo, no se podrá actuar hasta el 1 de enero. Es la fecha que establece la FIFA para hablar con los jugadores que terminan contrato al término del curso, el 30 de junio. Seis meses antes de que agoten su contrato, el Real Madrid podrá comenzar a negociar y a cerrar sus respectivas llegadas, antes no. Por ese motivo, el agente de Davies, ha negado cualquier tipo de acuerdo con los blancos.

Pese a ello, el conjunto madridista no es el único que se ha interesado en los servicios del canadiense. El lateral tiene muchos pretendientes, además de la posibilidad de renovar con el Bayern. Entre esos equipos que le quieren se encuentra el Manchester United. El conjunto inglés busca dar un salto de calidad tras la marcha de Erik ten Hag, que ha hundido al histórico club en las dos últimas temporadas. Para recuperar ese dominio, quieren refuerzos de plenas garantías y uno de ellos sería el de Davies.