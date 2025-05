Las 10 mejores frases de Xabi Alonso en su presentación con el Real Madrid

La Ciudad Real Madrid se vistió de gala la mañana este lunes para recibir a Xabi Alonso, el nuevo entrenador del club blanco, en una presentación que estuvo cargada de mucha emoción. El técnico tolosarra, que llega a Chamartín tras su exitoso paso por el Bayer Leverkusen, dejó una serie de frases que ya resuenan entre los aficionados y que marcarán el inicio de su etapa al frente del banquillo merengue.

Y es que Xabi Alonso ha dejado claro que su etapa como entrenador del Real Madrid no será una continuación de su carrera como jugador, sino un nuevo capítulo con ambición renovada. Florentino Pérez, presente en el acto, afirmó que «Xabi representa los valores del club» y que «es el hombre ideal para liderar esta nueva era».

Todo el madridismo comienza a soñar ya con los títulos que podrían llegar de la mano del nuevo míster, empezando por el Mundial de Clubes donde el Real Madrid jugará el próximo mes de junio. Porque si algo quedó claro hoy, es que Xabi ha vuelto a casa para quedarse.

1. Emocionado con su llegada

«Es un día muy emocionante, de los que se recuerdan. Creo que sólo hay una vez en la vida en la que se puede entrenar al Real Madrid y hoy es el primer día».

2. Xabi Alonso ensalza a Ancelotti

«Carlo fue mi entrenador, una gran persona y una gran influencia. Sin su maestría, probablemente no estaría aquí. Tomo el relevo y recojo su legado con mucho honor y con mucho orgullo».

3. Aterrizaje antes del Mundial de Clubes

«Se han dado las circunstancias. Lo veo como una oportunidad por las dos partes. Por una, para ir adelantando procesos. Por otra, para pelear por otro título. Es el primer Mundial de clubes, la ambición está ahí».

4. ¿Cómo va a jugar su Madrid?

«Tengo una idea de cómo queremos jugar, pero la foto fija del sistema puede cambiar. Quiero que el equipo transmita emoción, energía, jugar de forma ambiciosa y que conecte con la gente».

5. ¿Qué entrenador le ha marcado más?

«El hecho de estar aquí es gracias a todos ellos. Tuve la suerte de tener entrenadores muy buenos, intenté estar cerca de ellos e intentaba entenderlos. Mi padre, que fue entrenador, probablemente fue la mayor influencia».

6. La salida de Modric

«Con Luka no soy muy objetivo porque fuimos compañeros y, cuando llegó, tuvimos una química. Él se convirtió en el director de orquesta, ha sido una grandísima leyenda. Ver la despedida del otro día te enorgullece. He estado hace un rato con él. He tenido la suerte de que le voy a entrenar en el Mundial, va a ser un privilegio».

7. El problema de la defensa

«Estoy pensando en cómo hacer un equipo equilibrado. Que todos sepamos cómo queremos hacer las cosas. Eso nos dará una estabilidad que hará florecer las cualidades individuales».

8. Sobre Vinicius y Mbappé

«Es una suerte que tengamos jugadores de ese nivel. Son diferenciales, marcan las diferencias y les tenemos que sacar todo lo que tienen. Tengo ideas».

9. El futuro de Rodrygo en el Real Madrid

«Rodrygo es jugador del Real Madrid y hablaré con todos los que sean jugadores del Real Madrid. La merecen y la necesitamos. Rodrygo es un jugador espectacular, le necesitaremos».

10. El rol de Bellingham

«Puede ser especial en cualquier sitio porque es un jugador especial. Su irrupción es de jugador de época para el Real Madrid. Tiene 21 años y va a ser fundamental para los futuros proyectos de este club».