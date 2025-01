Vinicius Jr. tiene nueva novia. Ha sido un vídeo publicado por el propio jugado del Real Madrid lo que ha terminado de confirmar su romance con Maria Julia Mazalli, una explosiva influencer brasileña con la que ya tuvo una aventura en el pasado. Hace unos días, la estrella merengue disfrutó de sus vacaciones navideñas en Dubai en compañía de la joven y otros amigos, confirmando que lo suyo va más en serio de lo que se podía pensar.

Pero, ¿quién es Maria Julia Mazalli? Hablamos de una modelo de 28 años, nacida el 30 de octubre de 1995 en Marília, Brasil. Ganó popularidad en 2017 al participar en el reality show de MTV Brasil Holiday With The Ex durante su segunda temporada. En la actualidad, cuenta con casi un millón de seguidores en Instagram, donde comparte contenido relacionado con moda, belleza y viajes, además de revolucionar a sus followers con ardientes posados.

«Say hello to Maria Julia Mazalli, the lovely partner of Vinicius Jr, who brings joy and love to his life off the pitch” pic.twitter.com/VywZMpbcm9

— 𓃵™️ (@RMFC_SPARK) August 8, 2024