El polémico comentario de Cristina Pedroche sobre esta foto de Bellingham: «Me vais a perdonar…»

Jude Bellingham ha revolucionado las redes sociales con una foto en calzoncillos y Cristina Pedroche ha hecho un comentario al respecto que no ha pasado desapercibido. La colaboradora televisiva se ha referido a la imagen del inglés del Real Madrid y ha dictado sentencia, sorprendiendo a todos con su mensaje en el programa Zapeando cuando salía el tema del posado protagonizado por el futbolista promocionando una marca de ropa interior.

«Bellingham sale estupendo en la foto, pero lo siento, a mí me vais a perdonar, pero esta no me parece la mejor imagen de ayer, porque la reina Letizia estuvo con la reina del pueblo», ha señalado mientras mostraban la foto de Belén Esteban con la reina Letizia, tratando de cambiar de tema cuando le preguntaban por la imagen viral de Bellingham en calzoncillos.

En Zapeando no han dudado en mostrar sus opiniones sobre las imágenes del jugador. «El joven británico de 20 añitos… Los futboleros le conocemos como el jugador del Real Madrid y los no tan futboleros, ahora como el chiquito ese tan mono que es modelo para la ropa de Kim Kardashian», comentaban. «No sé si lo vais a tener a punto para la pretemporada, se ha puesto gordísimo», ha bromeado Dani Mateo, que ha sacado su vena culé.

Por su parte, María Gómez ha catalogado la foto del madridista como un «éxito». La periodista considera que muy pocos jugadores son capaces de ganar La Liga y la Champions League, muchos menos «posar en calzoncillos». Quique Peinado también ha optado por sacar su lado más irónico. «Seguro que no le da con gana en el Real Madrid y tiene que hacer estas campañas», decía refiriéndose a la necesidad económica de Bellingham en tono sarcástico.

Bellingham y Kim Kardashian

El anuncio ha sido una bomba. SKIMS es la marca de ropa de Kim Kardashian, que ha conseguido a Bellingham como sello publicitario en la promoción de la nueva gama de ropa interior masculina. De hecho, la propia influencer estadounidense ha compartido las fotos con el siguiente mensaje: «JUDE BELLINGHAM PARA SKIMS».

Bajo la publicación de Bellingham, así como del post de Kardashian, una lluvia de comentarios. Muchos elogian a la norteamericana por su movimiento publicitario y los que, directamente, se deshacen ante la imagen del futbolista. «Ella sabía lo que estaba haciendo», dice un usuario, a lo que otro añade. «Eres un genio, ¡reina del marketing!» le comentaba otro usuario.

La relación entre ambos viene de lejos, pues uno de los hijos de Kim Kardashian apareció un día con la camiseta del Real Madrid con el dorsal y el número del inglés, ídolo del pequeño. Ahora, su madre ha conseguido que Jude promocione su marca de ropa interior en un anuncio que está dando la vuelta al mundo y generando todo tipo de comentarios, como ha sido el caso con Cristina Pedroche, que no ha querido profundizar en este caso y ha preferido cambiar de tema en televisión.