Kiko Rivera cuenta toda la verdad de su paso por el Real Madrid y cómo le echaron

Kiko Rivera se ha convertido con el paso de los años en un personaje polifacético al cual podemos asociar con muchas facetas dentro del mundo de los famosos. El hijo de Isabel Pantoja ha salido en cientos de programas del corazón, ha tenido novias, más o menos conocidas, ha hecho sus pinitos en el mundo del cine –fue protagonista en la saga Torrente– e incluso se ganó su reputación en el mundo de la música. Lo que muchos no saben es que Kiko, también conocido como Paquirrín, fue una gran promesa del fútbol y que estuvo en las filas del Real Madrid, formando parte de su cantera.

Del Real Madrid y su Fábrica de talentos han salido muchos cracks, pero también salió Paquirrín, aunque en su caso por la puerta de atrás. Ver al hijo de una de las grandes artistas españolas y del torero Paquirri entre los jóvenes valores merengues ya sorprende, más aún si tenemos en cuenta la actualidad del personaje, pero Kiko Rivera tenía calidad, aunque acabó siendo expulsado del club por motivos ajenos al fútbol.

La proyección futbolística de Kiko Rivera era alta, incluso para haber llegado un día a ser profesional, pero lo que no estaba a juego con su calidad era su situación académica, por lo que el Real Madrid decidió echarle de la cantera por sacar malas notas, como él mismo reconoció recientemente.

Fue en el programa de Joaquín Sánchez y Fernando Romay en Finetwork donde Kiko Rivera, ante la presencia de una leyenda del fútbol español y otra del baloncesto patrio, reconoció que él pudo haber seguido sus pasos y haberse convertido en un gran futbolista, pero que tras tres años en la cantera del Real Madrid fue expulsado porque no estudiaba absolutamente nada y ello era condición indispensable para continuar en La Fábrica del conjunto madridista.

«Yo jugué durante poco tiempo, pero jugué. Yo he estado, tú no», bromeaba con Joaquín sobre su paso por el Real Madrid. «Estuve tres años, lo disfruté muchísimo. Para un niño de mi edad era lo máximo», continuó Rivera, contando más adelante que no pudo cumplir su sueño de llegar a profesionales, pero no por falta de talento en el deporte rey. «Me echaron porque no estudiaba. Y entonces me obligaban a que aprobase todas las asignaturas. Y lo entiendo, porque nunca sabes si un chaval va a llegar a la élite o no», contaba, comprensivo, el protagonista, sobre un requisito que con el paso de los años se ha instalado en muchas de las principales canteras del fútbol español.

El adiós al sueño de Kiko Rivera

«Me acuerdo que se lo decía a mi madre, iba a decir que en paz descanse, pero no», bromeaba Kiko, con un lapsus incluido. «Mamá, este es el sueño de cualquier niño. Cualquier niño ha querido jugar en el Real Madrid. Todo un Real Madrid y cuando el Real Madrid era el Real Madrid, no ahora que también», completó. Joaquín, por su parte, se mostró comprensivo con el motivo por el que los blancos dieron por terminado el sueño de Kiko Rivera. «Al final, la exigencia, aparte de que tengas que entrenar y jugar para ser un buen futbolista, el tema del colegio y las asignaturas eso es así».