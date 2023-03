La entrevista más personal de Courtois y su novia modelo: «Hemos invitado a Florentino a la boda»

Thibaut Courtois y Mishel Gerzig forman una de las parejas más conocidas en el el mundo del fútbol. Su historia de amor es muy curiosa, pues ambos se conocieron a través de las redes sociales en plena pandemia. Tardaron en verse en persona, pero cuando lo hicieron el flechazo fue tal que unos años después se comprometieron. El portero del Real Madrid y la modelo han concedido una entrevista muy personal en la que hablan de su futura boda y otros asuntos de su vida más íntima.

«En cuanto nos vimos en persona sentimos mariposas en el estómago, o como quieras llamarlo. Conectamos enseguida, era como si ya nos conociésemos», dicen ambos sobre el inicio de su relación, que en unos meses se formalizará pasando por el altar: «Ya tenemos la fecha, un lugar mágico. Será una ceremonia privada, romántica y divertida, con una gran fiesta en la que no faltará la música. Nos encanta bailar reguetón».

La pedida de Courtois en un barco en Positano dio la vuelta al mundo. «Fue muy romántico, y eso que improvisé», dice. «¡No habías preparado nada! Tuviste suerte de que salió bien», responde Mishel entre risas en su entrevista para Vanity Fair. «Yo ya tenía previsto darle el anillo en enero, pero preferí esperar al momento oportuno. A Mishel le encanta el mar, así que planeé todo para el verano», cuenta el belga, reconociendo que no le gustó que un paparazzi les fotografiara en ese momento tan especial.

Florentino, invitado a la boda

Cuestionado por Florentino Pérez, Courtois habla claro: «Es el jefe. Quiere que ganemos. Me gusta su estilo, es muy cercano. No se pierde un partido, algo que no había visto antes en ningún directivo. Te exige un montón, pero es un gran presidente. Lo ha conseguido todo. Tampoco es que nos enviemos wasaps (risas), pero hablamos antes y después de los partidos. En el palco, siempre se acerca a charlar con Mishel, con las familias del resto de jugadores». Mishel lo confirma: «Sí, siempre me saluda, es muy agradable. Te hace sentir cómoda. Lo hemos invitado a nuestra boda, claro, y esperamos que pueda venir.

Tampoco faltarán al enlace sus mejores amigos en el vestuario del Real Madrid, Valverde, Alaba y Lucas Vázquez: «Con los brasileños me río mucho, pero son muy jóvenes y evidentemente sus intereses fuera del campo son diferentes. Si tienes mujer e hijos…». La modelo ha hecho también buenas migas con otras mujeres de compañeros del belga: «Dafne Carvajal, Sandra Asensio, Mina Valverde, Shalimar Alaba y yo tenemos un grupo de WhatsApp. Somos muy amigas, vamos juntas al campo o quedamos cuando los chicos juegan fuera. En el Mundial de Catar fue una locura. Lo pasamos genial. Me encanta haberlas conocido».