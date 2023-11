Así es Gabriely Miranda, la espectacular modelo que ha conquistado a Endrick

La primera experiencia de Endrick con la selección de Brasil dejó varios momentos curiosos. El joven delantero, futuro jugador del Real Madrid, contestó a una insólita pregunta sobre las tentaciones que le podrían esperar en España, entre ellas las «mujeres bonitas». Salió del paso como pudo entre risas de una cuestión que ha generado mucha polémica. Por si fuera poco, se hizo viral un vídeo del carioca hipnotizado por una chica rubia que pasó por delante cuando era entrevistado a pie de capo.

Endrick tenía a su hermano en sus brazos en el campo donde entrenaba la selección. Pocos segundos después, el brasileño pierde la concentración al ver una mujer rubia pasar por delante de la cámara. Los usuarios de las plataformas digitales no perdieron tiempo y rápidamente identificaron la nueva pasión del jugador del Palmeiras. La misteriosa chica es Gabriely Miranda, una modelo que tiene más de 40.000 seguidores en su perfil de Instagram y con la que el brasileño tendría una relación según varios medios de aquel país.



La modelo ya ha posado para varias tiendas de ropa, gafas, famosas marcas de joyería y ropa deportiva. Además de otros de reconocido nombre en el mercado de la cosmética y productos para el cabello, que son marca registrada de la chica. Gabriely Miranda es un auténtico reclamo en las redes sociales, donde revoluciona a sus miles de followers con atrevidos y sugerentes posados y vídeos subidos de tono.

Si bien no está confirmado oficialmente, en medios cariocas y en portales aseguran que Gabriely Miranda y el joven jugador del Palmeiras están juntos. La modelo sigue a la familia del futuro delantero del Real Madrid. Curiosamente, Eder Militao también la sigue, añadiendo un posible giro a la situación.

Las grandes actuaciones de Endrick en el año anterior a su llegada a España le han llevado a debutar con la selección absoluta de Brasil. Esa bienvenida no llegará hasta el próximo 21 de julio de 2024, cuando cumplirá la mayoría de edad. Antes, finalizará su último año con el Palmeiras, un histórico del campeonato brasileño al que ha aupado hasta el liderato del mismo.

