La aparición de Kroos en el momento más duro de Christian Gálvez: «He llorado mucho»

Están siendo semanas duras y difíciles para Christian Gálvez. Primero fue su ruptura con Almudena Cid, con la que llevaba más de once años juntos. Y en las últimas horas ha sufrido un percance que también le ha dejado bastante fastidiado. Ha sido el propio presentador el que lo ha contado todo en sus redes sociales, y curiosamente Toni Kroos aparece de por medio en esta historia.

Fue el pasado 3 de diciembre cuando Christian tuvo un accidente jugando al fútbol y tuvo que ser operado de la clavícula. Además, perdió su camiseta preferida, la del Real Madrid de Toni Kroos: «El viernes 3 de diciembre la vida, por uno u otro motivo, me paró. Jugando un partido de fútbol, caí con torpeza con la mala fortuna de hacerme pedazos la clavícula. Ese día llevaba la camiseta de Toni Kroos, mi futbolista favorito del Real Madrid. Me la había regalado mi amigo Marcos Jiménez», comenzó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christian Gálvez (@galvezchristian)

«Al llegar al hospital de Getafe, me tuvieron que romper la camiseta para poder proceder a las pruebas RX y valorar cuándo me intervendrían. Semanas después, y tras la implantación de 12 tornillos de titanio en la clavícula, comienzo la rehabilitación, estoy feliz y sé por qué tuve que parar. Y hoy mi madre, en el día de su cumpleaños, me ha regalado la camiseta que una vez perdí. He llorado mucho, mezcla de pena y alegría, pero todo gratitud. Gracias mamá. Feliz cumpleaños», concluye Christian en su publicación enseñando la nueva camiseta de Kroos y la radiografía de su clavícula.

El presentador y Almudena Cid ya no están juntos, pero seguramente ella ha estado a su lado en este duro momento porque la relación sigue siendo buena entre ambos. “Gracias a todos por el cariño y el respeto mostrado estos días, y en especial, a mis 9 rosas. Estoy tremendamente agradecido por todo lo vivido y aprendido hasta el momento. Y ahora, poco a poco se instalará en mí la ilusión por todo lo que me queda por vivir y aprender», decía Christian sobre su separación.