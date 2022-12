«Aitana estuvo en una fiesta privada organizada por Vinicius y Rodrygo y bailó samba»

La ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau sigue dando que hablar. Una de las hipótesis apunta a que el motivo definitivo fue un ataque de celos del actor por una fiesta a la que acudió la joven cantante y que fue organizada por futbolistas con los que allí coincidió. Ahora, Pipi Estrada va más allá dando detalles de aquel encuentro.

«Antes del Mundial, Aitana estuvo en una fiesta privada de dos jugadores del Real Madrid en La Moraleja. Voy a dar sus nombres, Vinicius y Rodrygo. Durante la noche, su novio la estuvo llamando y no hubo contestación, no sé si ese fue el motivo de la ruptura», contó el periodistan en Sálvame.

🌟Aitana habría acudido a una fiesta organizada por dos futbolistas del Madrid, según Pipi Estrada: «Tuvo un pollo importante con su novio» 👇 pic.twitter.com/dTFR8JTEbn — Seram1 (@Seram110) December 21, 2022

«Todas las personas tenían que dejar el móvil en una urna que no se abrió durante la fiesta. El novio no sabía donde estaba. Al día siguiente, estaba más cabreado que una mona y ella le dijo ‘Perdona cariño, pero no pude atender las llamadas porque no tenía el teléfono’ y después se montó un pollo importante. ¿La fiesta? Ahí se bailó samba hasta la madrugada. Aitana bailó samba y alguna batucada», añadió Pipi Estrada.

Días antes, el periodista del corazón Aurelio Manzano contó en el programa Fiesta que todo se habría desencadenado porque a Miguel no le gustó nada que Aitana fuera a fiesta con jugadores de fútbol. «Ella va a una fiesta donde hay muchos futbolistas de primera línea y en esa fiesta se guardan todos los móviles. Por lo que Aitana está incomunicada durante toda esa noche», cuenta el periodista sobre el ataque de celos de Miguel Bernardeau, que ya no es pareja de la artista aunque ninguno haya confirmado la ruptura.