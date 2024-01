La última imagen de Endrick que desata la locura en redes

El flamante fichaje del Real Madrid para este próximo verano, Endrick, está a punto de liderar a su país en el primer torneo importante de su carrera con la ‘canarinha’. Se trata del Preolímpico sub-23 con el que Brasil intentará clasificarse para los Juegos Olímpicos del próximo verano y el delantero blanco es la cara más reconocida del equipo así como su líder natural tanto por calidad como por carisma.

Endrick ya se ha convertido en un ídolo nacional gracias a sus actuaciones en el Palmeiras así como por las fotos que publica en sus redes sociales, siempre presumiendo de su país y exhibiendo un físico espectacular y un exuberante tren inferior que da pistas de lo meticuloso y lo profesional que es el delantero y que ha provocado centenares de reacciones de aficionados. El aún jugador del Palmeiras ya ha debutado incluso con la selección absoluta pero ahora se enfrenta al reto de llevar a su país hasta los JJ.OO. de París 2024.

Una prueba del peso específico que va a tener Endrick en el equipo a pesar de su juventud –recordemos que aún tiene 17 años, cumplirá 18 en julio- es que desde el primer entrenamiento, el seleccionador Ramón Menezes, le colocó el peto de titular indiscutible en la punta del ataque.

Endrick, la estrella del Preolímpico

Los 23 jugadores convocados se concentraron a principios de semana en la Granja Comary, el centro de entrenamientos que la federación brasileña tiene en la ciudad de Teresópolis. Allí, la ‘canarinha’ preparará este torneo preolímpico de la CONMEBOL que se disputará del 20 de enero al 11 de febrero en Venezuela. Hasta allí viajará el próximo día 16 la selección brasileña que ha quedado encuadrada en el grupo A de la competición junto a la anfitriona, Colombia, Bolivia y Ecuador.

La estrella de la selección carioca y próximo jugador del Real Madrid, concedió una entrevista a GeGlobo en la que puso al grupo por encima de las individualidades. “Para mí no hay duda de quién es el más grande aquí. Todos tienen las mismas expectativas, la misma igualdad dentro del equipo. No hay nadie más grande que nadie. Como siempre digo, me gusta ser un referente dentro del equipo. Desde que jugué en Palmeiras sub-11. Es algo que me gusta, tener una voz activa pero aquí no hay nadie mejor que nadie”, concluyó el joven delantero.

Endrick, en la misma entrevista, también se refirió al Torneo Montaigu que disputó con la selección brasileña sub-17 cuando solo sumaba 15 años y en el que consiguió ser el máximo goleador con cinco tantos, el mejor jugador del campeonato y, además, su equipo consiguió el trofeo. “Fue un torneo muy importante para todos. Espero que el primer campeonato de muchos. Ojalá que el Preolímpico también sea maravilloso”.

Un Preolímpico en el que Brasil estuvo a punto de quedar descalificada por una posible sanción de la FIFA debido a que una decisión judicial destituyó al presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodrigues. Finalmente, la Corte Suprema restituyó a Rodrigues y la situación fue solventada.

La realidad es que sería un fracaso mayúsculo que Brasil no contara con representación en el torneo de fútbol de los JJ.OO. puesto que son los campeones de las dos últimas ediciones. La ‘canarinha’ se hizo con la medalla de oro tanto en Tokyo 2021 como en Río de Janeiro 2016. Ahora, aspiran a llegar a París y a conseguir un triplete consecutivo inédito hasta la fecha.