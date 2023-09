Bono desvela el motivo por el que no acabó fichando por el Real Madrid

Bono Yassine fue uno de los porteros que el Real Madrid sondeó como sustituto de Courtois tras la lesión del portero belga y ahora el meta marroquí ha desvelado el motivo por el que no acabó fichando por el conjunto blanco. El ahora jugador del Al Hilal ha dejado claro que tuvo una gran influencia la Copa África que jugará el próximo mes de enero.

«Me dijeron que al principio sí era primera opción, pero después, analizando la situación, tengo la Copa de África y por perderme un montón de partidos no se pudo. Además, tenían otras opciones a nivel de cesión», afirmó un Bono que acabó fichando por el Al Hilal de Arabia Saudí por una cantidad cercana a los 18 millones de euros.

Bono también desveló el interés que tuvo en él el Bayern de Múnich, que hasta última hora del mercado buscó un sustituto para Neuer. «El Bayern me pedía esperar, que iban a mandar una oferta, pero mientras tanto sonaban otros nombres, cesiones… Y bueno, entendí que los clubes no quieren gastar. Es difícil que lo hagan en gente de 32 años, como yo».

Sobre su salida del Sevilla, Bono también dejó claro en una entrevista concedida a Canal Sur que: «El año pasado fue un desgaste muy grande, entre el Mundial, una temporada que no fue sencilla, salvamos la temporada con un título, pero fue un desgaste emocional y familiar grande. Necesitaba algo nuevo y el club lo sabía. Cumples un ciclo y lo tienes que entender. En Nesyri tenía ofertas, pero no puede cambiar el Sevilla por cualquier cosa. Para ir cedido al Milan no va a dejar el Sevilla».