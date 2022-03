Toril: «Nadie pide penalti, no se debe pitar»

Alberto Toril atendió a los medios tras el Clásico de la Champions League femenina que enfrentó al Real Madrid y al FC Barcelona. El técnico se mostró muy molesto por la actuación de la árbitra, que señaló un penalti nada claro tras consultarlo con el VAR que acabaría cambiando el partido. Hasta ese momento, el partido estaba dominado por las madridistas, pero tras el gol de Alexia desde los 11 metros, el rumbo del encuentro cambió. Aún así, no renuncia a que, visto lo visto en el Di Stéfano, puedan darle la vuelta a la eliminatoria en el Camp Nou.

Molesto

«Hasta el penalti hemos competido y éramos superiores. A partir del penalti han sido mejores ellas. Estoy fastidiado porque estamos en unos cuartos de final de Champions. Deberían ser más exigentes. Nadie pide penalti. Hay un leve contacto. No se debe pitar ese penalti. Hay que ser más exigentes.»

Hasta qué punto condiciona

«Evidentemente el penalti condiciona y hasta el 81 hemos estado empate. Estoy contento con lo que he visto, he visto a un equipo que puede ganar al otro. De cara a la vuelta a seguir en esta línea y como he dicho, la Liga es nuestro día a día y nuestra posibilidad para volver a jugaren Europa. Llevamos un mes complicado y las chicas se están comportando genial»

Resultado injusto

«Es un poco abultado para lo que hemos visto en el campo. Hoy sí que tengo la sensación de que podíamos haber ganado. Hemos estado muy parejas. Podíamos habernos ido ganando por más al descanso, porque Esther ha tirado una opción al palo y ha tenido un mano a mano. Ellas prácticamente no han llegado en la primera parte, aunque la segunda parte ha sido más igualada».

La vuelta

«Vamos a pensar en el Levante. Ese partido es muy importante. Sabemos en el club que estamos, que tenemos que intentar ganar cada partido y si nos da para la clasificación bien».